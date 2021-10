Amedeo Goria sull’ipotesi di un figlio da Vera Miales: “A 68 anni non me la sento di essere papà” A preoccupare il giornalista sembrano essere i risvolti che la nascita di un figlio potrebbe avere sugli equilibri della sua famiglia. “Sono preoccupato”, confessa Gloria “Immagino Guenda, che già non vedeva benissimo Vera”. Il giornalista inizia a farsi qualche conto con la sua età, provando a concretizzare l’idea di diventare di nuovo padre: “Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà a 68 anni di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2020/2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amedeo Goria sembra non aver chiuso occhio stanotte pensando all'ipotesi di poter presto diventare padre. La notizia della presunta, e non confermata, gravidanza di Vera Miales lo ha lasciato letteralmente sconvolto. Dopo la diretta, il giornalista ha affrontato l'argomento con i compagni mettendo sul tavolo tutti i suoi dubbi, i suoi timori e la sua confusione: "Quello che mi ha sorpreso è che fino all'11 settembre noi abbiamo avuto sempre avuto il telefono e lei non mi ha mai detto nulla", riflette. "Neanche un mese fa. Può darsi anche che sia vero, l'unica cosa che stona un po' è che non mi ha mai detto nulla fino a quel momento. Tecnicamente però tutto è possibile".

Le preoccupazioni di Amedeo Goria

A preoccupare il giornalista sembrano essere i risvolti che la nascita di un figlio potrebbe avere sugli equilibri della sua famiglia. Il suo pensiero va alla figlia Guenda e al figlio Gian Amedeo. "Sono preoccupato", confessa Goria a Jo Squillo, "Immagino Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l'ho vista, ma non mi ha potuto dire niente". Il giornalista inizia a farsi qualche conto con la sua età, provando a concretizzare l'idea di diventare di nuovo padre: "Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà a 68 anni di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno". Il giornalista esclude l'idea che Vera possa aver concepito un bambino insieme ad un altro uomo e, confortato da Aldo Montano, si convince a mettere in pausa i suoi timori: "Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei".

La presunta gravidanza di Vera Miales

L'indiscrezione sulla presunta gravidanza di Vera Miales era stata lanciata qualche giorno prima da Fanpage.it, che ha pubblicato le foto del pancino sospetto della modella venezuelana in un aderente abito bianco. In puntata, messo davanti all'evidenza delle immagini, Goria si è detto stupito ma contento. Le spiegazioni del giornalista tuttavia lasciano desiderare, sono vaghe e poco chiare: "Ho qualche dubbio, stavamo abbastanza attenti, però tutto è possibile". Incalzato dal giornalista ha fatto sapere: "Io Vera l'ho frequentata e la frequento. Come data mi sembra un po' strana, però… Se sono contento? Sì, sono stupito ma non posso non essere contento".