Amedeo Goria: “Vera Miales incinta? Stupito ma contento”, la replica all’indiscrezione di Fanpage.it In diretta al Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha replicato all’indiscrezione di Fanpage.it sulla presunta gravidanza di Vera Miales. Il giornalista sportivo ha avuto modo di vedere le foto in cui la modella sembra mostrare una lieve rotondità all’altezza del basso ventre: “Ho qualche dubbio, stavamo abbastanza attenti però tutto è possibile. Sono stupito ma contento”.

Nei giorni scorsi, Fanpage.it ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta gravidanza di Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria. In redazione, infatti, è arrivata una segnalazione che conteneva delle foto che mostravano la modella e barista in compagnia della sorella. Negli scatti si nota una lieve rotondità all'altezza del basso ventre. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 8 ottobre, il giornalista è stato chiamato a replicare al gossip che lo riguarda. Vera Miales è incinta?

GF Vip, la replica di Goria al gossip sulla gravidanza di Vera Miales

Amedeo Goria, dopo aver visto le foto pubblicate da Fanpage.it (vedi gallery in basso, ndr), ha commentato: "Non so nulla, perché non ho avuto contatti con lei di recente. A occhio e croce è tanto che non ci incontriamo. Non ci vediamo da 35 – 40 giorni". Alfonso Signorini ha provato a ragionare sulla faccenda insieme a lui: "E allora ci siamo. Secondo te potrebbe essere in dolce attesa?". Il giornalista ha spiegato che in effetti un dubbio lo nutre:

"Ho qualche dubbio, stavamo abbastanza attenti però tutto è possibile. Abbraccio Vera, le do un bacio. Al di là della cosa. Se il bebè sarebbe mio? Madre certa, padre…Io Vera l'ho frequentata e la frequento. Come data mi sembra un po' strana, però… Se sono contento? Sì, sono stupito ma non posso non essere contento. Come lo chiamerò? Dobbiamo essere d'accordo in due sul nome".

Mentre Alfonso Signorini ha suggerito il nome Gian Alfonso, Manila Nazzaro ha commentato: "Secondo me quella di Vera è una pancetta di tre mesi". Il conduttore ha concluso assicurando ad Amedeo Goria che lo terrà aggiornato sulla vicenda.

Vera Miales ha preferito non commentare

Dopo avere ricevuto le foto che mostravano delle curve che in effetti potevano destare qualche sospetto, Fanpage.it aveva appreso da fonti vicine a Vera Miales che la modella aveva manifestato una certa preoccupazione all'ipotesi di poter essere in dolce attesa. Per avere un riscontro diretto, abbiamo contattato la trentaseienne che, tuttavia, ha preferito non rilasciare commenti a riguardo. Dunque, non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Vera Miales sia realmente incinta di Amedeo Goria.