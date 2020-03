La serata televisiva dell'11 marzo è stata naturalmente condizionata dal discorso alla nazione di Giuseppe Conte, che ha disposto il blocco totale dell'Italia. Un discorso che ha costretto le emittenti Tv generaliste a variare la regolare programmazione di prima serata, dando spazio all'intervento del premier e facendo slittare alcuni show e contenitori previsti, col risultato di numeri anomali in termini di ascolti, di cui è certamente strano parlare in un momento delicatissimo come questo. Se su Rai1 lo Speciale TG1 – Pandemia ha conquistato 5.610.000 spettatori pari al 18.6% di share, su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del TG5, in onda dalle 21.37 alle 21.56 ha interessato 7.041.000 spettatori con il 21.7% di share. Un dato altissimo, che forse è giustificato anche dalla curiosità degli spettatori che si chiedevano se, in un momento particolare come quello di ieri sera, sarebbe andato comunque in onda il Grande Fratello Vip. Show che è in effetti partito alle 22.0, registrando 3.743.000 spettatori pari al 19% di share.

Si prosegue con i dati delle altre reti generaliste, con Il Cacciatore 2, la serie in onda su Rai2, i cui ultimi due episodi hanno interessato 1.622.000 spettatori pari al 5.8% di share. C'è poi il dato di Italia 1 con Sopravvissuto – The Martian, che ha catturato l’attenzione di 1.787.000 spettatori (7%) e ancora Chi l’ha Visto? su Rai3 che ha raccolto davanti al video 1.792.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Lo Speciale Stasera Italia ha invece registrato un ascolto medio di 1.637.000 spettatori, equivalenti al 5.6% di share, mentre su La7 Atlantide – Fuga dalla guerra, che ha fatto seguito all'edizione straordinaria del Tg La7 condotta da Enrico Mentana, ha registrato 776.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 Antonino Chef Academy fa segnare l’1.9% con 540.000 spettatori, infine sul Nove Una Bugia di Troppo, in sostituzione de L'Assedio bloccato per la vicenda coronavirus, ha catturato l’attenzione di 416.000 spettatori (1.4%).