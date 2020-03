Nelle ultime ore si valutava la possibilità di informare gli inquilini della Casa, poi il Grande Fratello ha deciso e ha fatto recapitare ai Vip un video messaggio per metterli al corrente dell'emergenza sanitaria e delle misure messe in atto dal governo per tutti gli italiani. Convocati a turno in confessionale, i concorrenti hanno ascoltato le parole di Michele Cucuzza e Alfonso Signorini, che hanno spiegato l'aggravarsi della situazione invitandoli a mantenere la calma. Trasmesso anche il discorso di Giuseppe Conte, andato in onda nella serata di lunedì 9 marzo nelle case di tutta Italia. Intanto, la puntata di stasera potrebbe andare in onda con Signorini in collegamento dal suo hotel.

Le reazioni dei Vip alla notizia del coronavirus

Il momento in cui sono stati informati non è stato trasmesso, ma le reazioni dei concorrenti sono emerse in fretta. C'è stordimento nella Casa più spiata d'Italia, rimasta blindata mentre fuori scoppiava un'emergenza nazionale e soprattutto, c'è preoccupazione per i propri cari. C'è chi scoppia in lacrime, chi come Antonio Zequila è sul piede di lasciare il reality: "A questo punto possiamo anche andarcene. Se tutto il mondo e l’Italia sono in questa condizione mi passa la voglia di giocare". Patrick chiede un confronto immediato con gli autori per saperne di più: "Alla fine è come pensavamo noi stamattina…". Fabio Testi chiede che possano essere cambiate almeno le dinamiche di gioco: “Il messaggio ci è arrivato, in pratica la gente è a casa e ha bisogno di essere divertita e intrattenuta. Però deve cambiare il registro e che la regia ci desse delle direzioni.” L'intenzione degli autori è chiara: si chiede di mantenere la calma e di portare avanti il reality.

Paola Di Benedetto riceve messaggio dei genitori

Usciti tutti dal confessionale, il Grande Fratello ha riunito gli inquilini nel salotto e ha mostrato a tutti un video messaggio da parte dei familiari. In più, ognuno potrà chiedere un ulteriore confronto con la famiglia dal confessionale. La linea è comune: i cari dei Vip gli hanno consigliato di continuare il reality, a casa stanno tutti bene. Paola Di Benedetto riceve il messaggio dei suoi genitori: "Ciao Paola, volevamo informarti che noi stiamo tutti bene, ti salutano tutti e ti seguono sempre. Goditi questa avventura serenamente e non preoccuparti di nulla".

Il messaggio di Barbara Eboli a Licia Nunez

"Come vedi io sto bene, mamma Antonia sta benissimo la sento tutti i giorni, anche i cuccioli sono a casa. Sii sempre la mia guerriera gentile, ti amo con tutta me stessa", è il messaggio di Barbara Eboli alla compagna Licia Nunez dentro la Casa.

Il messaggio del marito a Fernanda Lessa

"Noi stiamo benissimo, volevo rassicurarti. Le bambine sono a casa da scuola, siamo in quarantena come tutti. Cerca di stare dentro il più possibile e continua a spaccare come stai facendo", è il messaggio di Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa.

Il messaggio della mamma ad Aristide Malnati

"Ti vedo bene, sono contenta. Anche noi stiamo tutti bene stai tranquillo. Prosegui nel tuo percorso e ci vediamo presto", è il messaggio della mamma di Aristide Malnati, per rassicurare il figlio dentro la Casa.

Il messaggio della mamma ad Antonio Zequila

"Io sto bene e ti guardo da mattina a sera! Ti bacio", fa sapere la mamma di Antonio Zequila, in un video in cui è presente anche la sorella.

Il messaggio di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia

"Io sto bene, va tutto bene. Tu mi raccomando tieni duro, poi quando esci vedi che viaggio che ci faremo: mare, acqua, io e te", promette Pietro Delle Piane alla compagna Antonella Elia.

Il messaggio dei genitori ad Andrea Denver

"Noi stiamo bene, tutto a posto e ti pensiamo. Siamo sempre in contatto con Anna (Anna Wolf, ndr): sta bene e ti ama, forza Andrea", dicono i genitori ad Andrea Denver.

Il messaggio dell'ex fidanzata a Patrick Pugliese

"Volevo tranquillizzarti, stiamo tutti bene, io ho solo un po' di voce bassa. Stai pure sereno, ti auguro di proseguire al meglio, non ti agitare! Noi ci divertiamo e giochiamo. Ti voglio bene", sono le parole dell'ex compagna Martina Pascutti per Patrick, dal quale ha avuto il figlio Leone.

Il messaggio di mamma Eleonora Giorgi a Paolo Ciavarro

"Amore quanto mi manchi! Ma sono tanto fiera di te! Qui tutti bene, anch'io sto benissimo, ti mandiamo un grande bacio, bravo Paolo!", conforta così Eleonora Giorgi il figlio Paolo.

Il messaggio della mamma ad Asia Valente

"Qui tutto bene, non ti devi preoccupare perché io e papà stiamo bene, tu sei fantastica stai andando alla grande!", incoraggia la mamma di Asia Valente.

Il messaggio del marito a Teresanna Pugliese

"Ti mando questo messaggio per tranquillizzarti nella maniera più assoluta perché anche in tua assenza stiamo rispettando in maniera rigorosa le direttive per arginare il coronavirus. Stai serena perché siamo completamente isolati. Adesso più che mai comprendo quanto sei una mamma perfetta", dice Giovanni Gentile, anche lui ex di Uomini e Donne alla moglie Teresanna.

Il messaggio dell'amico Marco ad Adriana Volpe

"Ti voglio solo dire che Roberto e la bambina stanno bene, quindi tu continua a brillare e mi raccomando, divertiti!", fa sapere Marco, un amico di Adriana Volpe.

Il messaggio di Ursula Bennardo a Sossio Aruta

"Qui stiamo tutti bene, mi manchi tanto, però spero di vederti un po' più in là", ammette Ursula Bennardo, la fidanzata di Sossio Aruta che lo aspetta a casa insieme alla piccola Bianca.

Il messaggio della famiglia a Sara Soldati

"Ciao sorellina, come vedi siamo qui e stiamo tutti bene, puoi stare tranquilla, ti seguiamo sempre, a presto", dice la sorella di Sara Soldati, nel video insieme ai genitori.

Il messaggio dei figli a Fabio Testi

"Siamo qui nell'ufficio di Londra e come vedi stiamo tutti bene!", dice Thomas. "Ciao papà sono qua a Salisburgo a casa, voglio mandarti un super bacione, l'orchidea che mi hai regalato è ancora viva", spiega la figlia Trini. "Un bacione da Shangai, a casa!", dice Thomas, il terzo figlio di Fabio Testi che si trova in Cina.

Il messaggio del fidanzato a Valeria Marini

"Ciao amore mio dolce, questo messaggio per dirti di stare tranquilla, mi manchi tantissimo", dice Gianluigi Martino a Valeria Marini, ma lei sembra avere un altro pensiero: "Ma mia mamma?".