Il Grande Fratello Vip ha deciso di aggiornare i concorrenti sull'attuale stato dell'emergenza Coronavirus. La notizia era già nell'aria e la conferma arriva dalle pagine ufficiali del reality condotto da Alfonso Signorini. Vista l'escalation del contagio, la produzione del programma televisivo ha deciso di fornire ai gieffini (già informati dell'esistenza del virus alcune settimane fa) anche le ultime notizie. Il programma ha incaricato Michele Cucuzza, concorrente già eliminato, a informare i suoi ex coinquilini.

La decisione del GF Vip

Queste le misure decise dal programma: "Michele Cucuzza, con un video messaggio, aggiornerà i concorrenti sull’emergenza “Coronavirus”. A loro, sarà mostrata anche la conferenza stampa tenuta ieri sera dal premier Giuseppe Conte". I concorrenti del GF Vip sapranno quindi che l'intero territorio italiano è considerato come "zona rossa" o "zona protetta", con gli spostamenti limitati all'essenziale e circa 10mila contagiati in tutto. È facile da immaginare la preoccupazione che affliggerà i gieffini, pertanto la produzione ha deciso di rassicurarli con dei videomessaggi dei loro cari: "Seguiranno poi filmati inviati dai parenti dei vip".

Grande Fratello Vip a rischio?

Impossibile, per il GF Vip, ignorare l'attuale situazione sanitaria. Non è ancora chiaro se nella puntata serale dell'11 marzo Signorini condurrà dall'albergo anziché dallo studio, com'è altamente probabile. L'emergenza ha prodotto consistenti cambi nel palinsesto televisivo, con diversi programmi bloccati o rinviati. Difficilmente accadrà lo stesso con il GF Vip, dal momento che la Casa di Cinecittà è una protezione praticamente perfetta per i concorrenti. A meno che loro stessi non decidano di lasciare lo show per raggiungere i propri cari.