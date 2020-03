Il discorso di Giuseppe Conte alla Nazione delle 21.40 a reti unificate, annunciando misure più stringenti per l'Italia, ha fatto slittare anche l'inizio del Grande Fratello Vip, previsto proprio alla stessa ora in cui il premier ha parlato. A prendere la linea, subito dopo "Striscia la Notizia", è stato il Tg5 sotto l'egida della ‘edizione straordinaria'.

Il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto andare in onda alle 21.40 con la sedicesima puntata. Il programma andrà in onda subito dopo il messaggio alla Nazione di Giuseppe Conte. L'interaa durata lo show sarà costretto a fronteggiare l'assenza di pubblico e lo spostamento degli studi a Cologno Monzese. Non è escluso che i concorrenti chiedano di abbandonare il reality o di chiuderlo in anticipo. Si parlerà anche delle numerose liti tra Valeria Marini e Antonella Elia e tra quest'ultima e Fernanda Lessa.