Quando inizia Uomini e Donne 2021: la data ufficiale della prima puntata Lunedì 13 settembre ricomincia Uomini e Donne. Le nuove puntate del dating show andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e anche quest’anno in ogni puntata vedremo sia il trono classico che il trono over. I nuovi tronisti Matteo Fiorevanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti hanno già conosciuto i primi corteggiatori, come rivelano le anticipazioni, mentre è una certezza la riconferma di Gemma Galgani, la dama torinese ormai volto fisso del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne ricomincia lunedì 13 settembre con la stagione 2021/2022. Le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi andranno in onda come sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, ma nel frattempo le registrazioni in studio sono già iniziate e le dinamiche della nuova edizione iniziano a delinearsi. Sul trono classico troveremo 4 nuovi protagonisti le cui identità sono già state rivelate sui profili ufficiali del programma. I nuovi tronisti sono Matteo Fiorevanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. La struttura del programma resta invariata, dunque trono classico e trono over andranno in onda, anche quest'anno, nella stessa puntata. Confermati anche i due amati opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La prima puntata di Uomini e Donne: quando ricomincia, le anticipazioni

Le anticipazioni sulle prime puntate rivelano che la tronista Andrea Nicole Conte ha già avuto modo di conoscere i suoi primi corteggiatori. Pare che il suo percorso a Uomini e Donne sia iniziato nel migliore dei modi, nonostante i suoi timori iniziali per via del suo percorso di transizione da ragazzo a ragazza. La nuova tronista ha rivelato al Fatto Quotidiano: "Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere".

Per quanto riguarda il trono over, ci si aspetta un grande ritorno in studio per Gemma Galgani che nel frattempo è ricorsa ad un ritocchino estetico, lasciandosi sedurre dal fascino di seno e labbra rifatti ad hoc. Resta da scoprire chi tra i cavalieri e le dame della scorsa edizione animeranno ancora le dinamiche amorose della nuova edizione, chi ha scelto l'addio al programma e tutte le novità sulle coppie che hanno trovato l'amore poco prima dell'estate.

Infine, stando alle indiscrezioni, sarebbero saltate le ospitate in studio per le coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. D'altronde, la maggior parte di loro hanno deciso di lasciarsi al termine del programma e hanno deciso di proseguire ognuno per la sua strada. È il caso di Tommaso e Valentina, Jessica e Alessandro e ultimi Natascia e Alessio che hanno confermato la fine della loro storia d'amore.