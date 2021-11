Chi è Isabella Ricci, la dama di Uomini e Donne con un passato da modella Isabella Ricci è la Dama che sta facendo strage di cuori al trono over di Uomini e Donne. I cavalieri sono ammaliati dal fascino della signora romana che dà filo da torcere a Gemma Galgani, ma che non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei.

A cura di Giulia Turco

Isabella Ricci è la Dama di Uomini e Donne, che da due anni partecipa al trono over dando del filo da torcere a Gemma Galgani. Isabella, 62 anni, nata a Roma e attualmente stabile a Ravenna, aveva iniziato a frequentare qualche pretendente ammaliato dalla sua eleganza, ma per il momento nessun cavaliere si è dimostrato adatto a lei. Per ora, dunque, la Dama continua la ricerca dell'amore. In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne magazne, Isabella ha ammesso di avere una certa simpatia per Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani. I due hanno anche iniziato a seguirsi sui social, il che ha suscitato non poche polemiche in studio.

Chi è Isabella Ricci a Uomini e Donne: che lavoro fa oggi dopo il passato da modella

Nata nel 1959 a Roma, Isabella Ricci si è laureata in Filosofia all'Università La Sapienza specializzandosi in Archivistica e Bibliotecaria. Da giovane ha avuto anche qualche esperienza da modella. In seguito però ha deciso di dare spazio alla sua passione per gli animali. Attualmente vive a Ravenna ed è la proprietaria della "Pet Village", un'azienda in espansione che vende prodotti per la cura degli amici a quattro zampe e di rifornire i negozi. E come si può vedere dal suo profilo Instagram (@isabellaricci.real), condivide molte foto di sé stessa in compagnia dei suoi animali. Proprio le sue attività sui social hanno scatenato diverse polemiche a causa delle sue fanpage che a quanto pare commentano in modo negativo gli altri partecipanti al programma spacciandosi per lei.

Il percorso Isabella a Uomini e Donne e il racconto della malattia

La Dama approda al dating show quasi per gioco, grazie alla complicità di alcuni colleghi: "Tutto è nato per scherzo, una richiesta che ho fatto ai ragazzi che lavorano con me. A ottobre per il mio compleanno avevo chiesto loro in regalo un uomo con cui uscire, così una mia dipendente ha deciso di iscrivermi al programma a mia insaputa", ha raccontato. Isabella si definisce una donna schietta e sincera. Sin da subito nell'ambito del dating show ha raccontato di essere stata sposata in passato, senza nascondere il suo desiderio di avere figli: "Non ho potuto averne. Probabilmente se ne avessi avuti sarei più contenta, perché ho una mancanza di affetti veri. Quegli affetti caldi, vicini". In un'intervista al magazine di Uomini e Donne inoltre ha raccontato di aver avuto un tumore e questo le ha fatto perdere quasi totalmente l'udito. Ad oggi non sente quasi per nulla i suoni bassi.

La vita privata di Isabella: il matrimonio e i figli

Isabella è stata sposata con un uomo per 15 anni e il matrimonio è finito diverso tempo fa, quando lei aveva 45 anni. Dal suo ex marito non ha potuto avere figli, come ha spiegato al magazine di Uomini e Donne: "Non ho potuto averne. Probabilmente se ne avessi avuti sarei più contenta, perché ho una mancanza di affetti veri. Quegli affetti caldi, vicini".