Ex tronista Giacomo Czerny spiega perché ha rifiutato il lavoro che Maria De Filippi gli ha offerto Giacomo Czerny, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato di aver rifiutato l’offerta di lavoro che Maria De Filippi gli ha fatto. L’ex tronista, poi, ha svelato i motivi che lo hanno spinto a dire di no, nonostante sia grato per l’opportunità che la conduttrice gli ha concesso.

L'ex tronista Giacomo Czerny e la fidanzata Martina Grado hanno rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine. La loro relazione procede a gonfie vele e i due sono più uniti che mai. Stanno già pensando di andare a convivere e questa è una delle motivazioni che ha spinto Czerny a rifiutare il lavoro che Maria De Filippi gli aveva offerto.

La proposta di lavoro di Maria De Filippi

Mentre era in corso la puntata della scelta di Giacomo Czerny, Maria De Filippi ha svelato di avergli offerto un lavoro: "Quando l'ho conosciuto mi ha detto che fa il videomaker. La presentazione del trono era fatta da lui. Gli ho detto che se vuole continuare a lavorare come videomaker qui dentro lo può fare. Non ho nessun problema, possiamo dirlo". Offerta che Giacomo aveva accettato con entusiasmo. Tuttavia, sembra che poi abbia cambiato idea.

Perché Giacomo Czerny ha rifiutato il lavoro

Nel corso dell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Giacomo Czerny ha spiegato perché ha rifiutato l'offerta di lavoro di Maria De Filippi. Il giovane sta pensando di trasferirsi a Milano con Martina Grado. Inoltre, preferisce impegnarsi in altri progetti: