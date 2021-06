La scelta finale di Giacomo Czerny, tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, aveva lasciato spiazzato più di qualche telespettatore, oltre a Carolina Ronca, fino all'ultimo tra le papabili per la scelta. Il giovane viodeomaker, però, ha scelto Martina Grado, con cui continua la storia d'amore cominciata negli studi Mediaset, nonostante le difficoltà logistiche, con lui che vive a Sarzana e lei che sta a Bergamo.

Il rapporto con Martina Grado

I rispettivi impegni li portano a doversi vedere quando possono, ma per adesso pare che il problema sia risolvibile. Lo spiega lui stesso in un'intervista a Nuovo Tv in cui dice che sarà il tempo a dire quello che succederà, ma per adesso la storia va a gonfie vele, i due faranno i pendolari ma per adesso la cosa non pare spaventarli: "Ci sono stati giorni in cui non riuscivo a non pensarti. Negli ultimi giorni non ho smesso di pensarti, di pensare che bussassi alla mia porta. Forse sei tu che scegli me. Mi hai insegnato tanto e ho una voglia matta di restare con te" le disse mentre la sceglieva.

Czerny nella squadra di Maria De Filippi

Sempre durante l'intervista Czerny ha anche voluto ringraziare Maria De Filippi per avergli cambiato la vita. L'ex tronista, infatti, è un videomaker e fu proprio la conduttrice a dire, durante la puntata di avergli fatto un'offerta, chiedendogli di collaborare con loro: "Maria mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole. Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo. Devo a lei la mia felicità". Pare che Czerny entrerà a far parte della squadra della conduttrice soprattutto per quanto riguarda i montatori. Non è la prima volta che concorrenti dei programmi di Maria De Filippi fossero chiamati a collaborare con lei, succede, in realtà fin dai tempi di "Saranno famosi" ed è successo anche negli anni successivi.