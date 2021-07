Le sei coppie di Temptation Island 2021 un mese dopo Con la chiusura di Temptation Island 2021 c’è da fare un bilancio di come sia andata a finire tra le sei coppie che hanno partecipato al programma. Quattro le coppie rimaste insieme, due quelle che invece hanno deciso di separarsi, tra liti accese e persino schiaffi. Ecco come sono andate a finire le cose.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiuso Temptation Island 2021, tra sorprese e conferme. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha portato a termine un'altra edizione di grande successo, che ha confermato il programma come un punto di riferimento della televisione estiva da qualche anno a questa parte.

Tommaso e Valentina

I primi a raccontarsi sono stati Valentina e Tommaso, primi ad uscire dal programma. Valentina ha raccontato a Filippo Bisciglia di aver confermato la decisione presa al falò, quando scelse di lasciare definitivamente il suo compagno, molto più giovane di lui. Una scelta che oggi conferma in toto, nonostante sia proprio Tommaso a sperar in un possibile ritorno di fiamma.

Claudi e Ste un mese dopo

Claudia e Ste dopo le turbolenze si sono ritrovati del tutto. La coppia, arrivata con un matrimonio già fissato, era andata in crisi per le incertezze di lei, che avevano letteralmente distrutto il futuro sposo. Una crepa che è stata poi risolti con un falò di confronto che era servito come chiarimento. Oggi sembrano essere molto convinti della scelta compiuta e si sposeranno regolarmente il 7 agosto. Con tanto di partecipazione consegnata in Tv a Filippo Bisciglia.

Jessica e Alessandro

La storia tra Alessandro e Jessica è invece finita a Temptation Island. Dalla prima puntata erano emerse forti incompatibilità tra i due, con lui troppo concentrato su se stesso e la palestra e lei incapace a farglielo capire. Lui oggi si sente rinato e parla dell'inizio della sua relazione con Carlotta, la single che ha potuto conoscere meglio dopo il programma: "Ho trovato una persona che mi ha fatto cambiare totalmente. Sicuramente cambierò e non mi concentrerò così tanto su me stesso". Anche Jessica pare essersi abituata all'assenza di Alessandro in casa: "Gli voglio bene, ma era giusto così". Anche lei continua a sentire il single Davide al quale si era avvicinata: "Mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco, al mio fianco voglio una persona che non sia come Alessandro. E sono comunque contenta che lui stia bene".

Floriana e Federico

Anche Floriana e Federico, dopo alcune indecisione e un doppio falò di confronto dopo il primo fallimentare, erano usciti dal programma insieme. A un mese di distanza Filippo Bisciglia li ha incontrati insieme e i due sembrano aver trovato una nuova complicità e proprio Floriana, che era la più ferita dei due, confessa: "Mi auguro di essere sempre così, felice, tranquilla e spensierata".

Manuela e Stefano

Dopo gli schiaffi al falò, Manuela e Stefano si sono lasciati definitivamente. Filippo Bisciglia ha incontrato prima lei, che aveva preso la decisione definitiva di lasciarlo: "Mi manca ancora, però non poteva più andare avanti così. Questa esperienza mi è servita a capire che persona sia lui, quello che sono io. Ho visto Luciano, mi chiama spesso, è molto presente e io non me lo aspettavo". Quindi è comparso Luciano e i due hanno confermato, definitivamente, di essere fidanzati. Anche Stefano, però, ha trovato certezze in Federica. I due si sono visti e raccontano a Bisciglia di aver trovato una grande complicità. Lei dice: "Di Stefano mi potrei innamorare".

Alessio e Natascia

Anche Alessio e Natascia continuano a vivere, a distanza di un mese, l'amore ritrovato nel falò di confronto. Oggi raccontano a Filippo Bisciglia di aver capito come ricominciare a parlare di nuovo tra loro. Durante il programma era stata lei a far vacillare le certezze di Alessio, che poi si era ritrovato a provare a convincerla a uscire con lui dal programma, riuscendoci.