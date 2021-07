Temptation Island 2021, Tommaso e Valentina non stanno più insieme: “Ero disgustata da lui” Un mese dopo l’inizio del programma, Valentina e Tomamso si raccontano. Primi ad uscire da questa edizione di Temptation Island, oggi non stanno più insieme. Valentina dice di essere rimasta disgustata da lei e di non volerne più sapere. Lui è ancora convinto che torneranno insieme prima o poi.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le storie che più hanno appassionato il pubblico in questa edizione di Temptation Island 2021, è stata certamente quella composta da Valentina e Tommaso, che ha segnato le prime puntate del programma con la sua gelosia patologica. Gelosia che lo ha portato a reagire male ai comportamenti assolutamente innocenti di Valentina, legandosi alla single Giulia. Dopo il falò di confronto Valentina aveva scelto di lasciare sola il programma, delusa e arrabbiata dal suo comportamento.

Valentina un mese dopo la fine della storia con Tommaso

Un mese dopo, Valentina ha raccontato a Filippo Bisciglia cosa sia accaduto in queste settimane: "Ero così sconvolta, disgustata e scioccata da ciò che ha fatto, che la dimostrazione di emotività a lui non l'ho voluta dare. Appena scesa dall'aereo ho ricevuto suoi messaggi in cui mi chiedeva di parlarmi". Valentina spiega di aver percepito inizialmente vera e propria repulsione: "Dopo qualche giorno io percepisco che lui era convinto a me non importasse nulla. Lui vuole tornare con me, io no". E sulla single Giulia: "Io so che la ragazza era un po' invaghita di lui. Lui ha deciso di non andare oltre".

Ma Tommaso la ama ancora

Quindi è arrivato anche Tommaso, che invece sembra avere un atteggiamento completamente diverso ed essere convinto che torneranno insieme: "Dico così perché la amo ancora, come lei sa io sono pentito e farò di tutto per farglielo capire. Non stiamo più insieme, la cosa accaduta è molto grave, ma farò di tutto per tornare con lei". Arriva anche la single Giulia, che racconta una storia un po' diversa di quanto accaduto dopo: "Appena siamo usciti mi ha chiamato subito, dicendomi di voler stare con me. È venuto a casa mia, siamo stati insieme ed è rimasto anche la notte a dormire. Non c'è stato nulla di intimo, anche se lui voleva". Tommaso imbarazzato ha commentato: "Volevo aspettare ancora con Valentina, dentro di me volevo quello, ma sul momento è ovvio mi facesse piacere stare con lei e godermi il momento.

Quella di Valentina è comunque una sentenza inamovibile, è già andato oltre Tommaso: "Io sto a casa mia, per conto mio, incomincio a vedere i miei amici e non accetto condizionamenti". Lui non sembra pensarla allo stesso modo e il suo saluto la dice lunga.