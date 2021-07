Temptation Island, Alessio fa tutto da solo: prima si arrabbia e poi supplica Natascia Lieto fine per Temptation Island 2021, con Alessio e Natascia che decidono di abbandonare il programma insieme. La lite accesa avuta tra i due durante il confronto sembrava portare Alessio a mettere fine alla storia. Invece è stato lui, alla fine, a dover chiedere a Natascia di uscire insieme dal programma.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiude con i baci tra Alessio e Natascia Temptation Island 2021, che dopo un falò di confronto controverso, ritrovano tutta la voglia di stare insieme. Il punto centrale del falò sono i video di Natascia, che si è molto avvicinata al single Samuele. Gli arriva a confidare che "qualcuno potrebbe rendermi più felice di lui".

La delusione di Alessio

Sono i video di Natascia ad alimentare tutta la discussione. Soprattutto quello che lei aveva rivelato al single Samuele nella seconda puntata: "Una volta quando era arrabbiato mi ha detto che tutti gli uomini che avrò dopo di lui, mi metteranno le corna perché non so soddisfarlo. Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me. Mi dice: ‘Sai quante me ne trovo io? Ho la fila dietro'. Non si rende conto che in realtà non dà niente. Si aspetta tutte le attenzioni per lui. Non è una persona risolta. Non è andato a scuola, non ha finito gli studi. Non si è realizzato".

Alessio si ricrede, Natascia è incerta e poi dice di sì

Alla fine del falò Alessio sembra deciso nel voler andare via da solo, ma alla fine chiede di lasciare Temptation Island insieme a lei: "Mi hai ferito troppo, mi sono sentito troppo solo, ma non ce la faccio a lasciarti, non riesco ad andare via senza di te". Dopo la lite, Natascia continua invece a recriminare ad Alessio gli errori che gli contestava, ovvero di non sentirsi abbastanza voluta: "Io penso che questo percorso a questo punto non sia servito a tanto". È Alessio a questo punto a doverla convincere ad uscire con lui, affermando di aver capito molte cose da questa esperienza e promettendole di essere disposto a cambiare. Dopo qualche istante di incertezza, anche Natascia si lascia convincere e alla fine la coppia lascia il programma insieme.