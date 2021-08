Anticipazioni Uomini e Donne: prima esterna per Andrea Nicole, liti in studio Lunedì 30 agosto si è registrata nuovamente una puntata di Uomini e Donne, con le prime esterne per i tronisti e le troniste e qualche battibecco in studio tra protagonisti dell’Over e opinionisti. Ricordiamo che il dating show di Maria De Filippi va in onda a partire da lunedì 13 settembre, su Canale 5 alle ore 14.45.

A cura di Valeria Morini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne, in attesa dell'inizio della messa in onda prevista da lunedì 13 settembre, sempre alle 14.45 su Canale 5. Se nelle prime due giornate di riprese sono stati presentati i tronisti e i protagonisti del trono over, il 30 agosto è stata registrata una nuova puntata che evidenzia già le prime dinamiche in corso, tra uscite e liti in studio. Ecco le anticipazioni fornite da vicolodellenews.it.

Primo corteggiatore per Andrea Nicole Conte

Si parte con una bella novità per Andrea Nicole Conte, la tronista che è nata uomo e dopo un periodo da transgender oggi è donna. Se nelle primissime fasi aveva manifestato il timore che i corteggiatori fossero restii nei suoi confronti (così non è stato, perché i ragazzi hanno voluto conoscerla), in questa registrazione Nicole ha avuto modo di uscire con un ragazzo di nome Ciprian. Roberta Ilaria Giusti ha invece chattato con un nuovo corteggiatore ma poi ha fatto un'esterna con un giovane che fa il pugile e lo chef. I due tronisti Joele Milan e Matteo Fioravanti sono invece usciti con la medesima corteggiatrice: dopo le esterne, lei ha spiegato di preferire Matteo.

Andrea Nicole, Joele, Roberta e Matteo

Armando litiga con altri cavalieri

Per quanto riguarda il trono over, non potevano mancare le discussioni con protagonista Armando Incarnato, che ha avuto dei diverbi sia con Gianni Sperti che con Biagio Di Maro (ricordiamo anche che alcuni dei cavalieri della scorsa edizione hanno lasciato Uomini e Donne). Ida Platano, tornata in pista a tutti gli effetti, è apparsa particolarmente interessata a uno dei suoi corteggiatori, mentre Gemma Galgano e Tina Cipollari, tanto per cambiare, si sono scontrate. Non è difficile immaginare la tematica che probabilmente sarà al centro dei battibecchi tra le due per tutto l'anno: dopo le vacanze, Gemma tornata a UeD con un vistoso ritocco al seno. "Ho ceduto alla vanità", ha spiegato a DiPiù, "Ora ho il décolleté di quando ero ragazza". Troverà il principe azzurro?