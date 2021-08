Tre cavalieri lasciano il Trono di Uomini e Donne, chi sono e i motivi della scelta La nuova stagione di Uomini e Donne vedrà tante novità, tra cui anche l’abbandono di alcuni volti ormai noti del dating show. Tre cavalieri del Trono Over, infatti, lasceranno il programma e si tratta di Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli, ma a quanto pare la scelta di questo addio è legata a ragioni amorose.

A cura di Ilaria Costabile

L'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è ormai alle porte, ma ci saranno notevoli cambiamenti non solo per quello che siamo soliti individuare come Trono Classico, ma anche nel Trono Over, dove ormai il parterre di dame e cavalieri è quasi del tutto rivoluzionato. Arriva, infatti, la notizia che tre protagonisti della scorsa stagione, non compariranno quest'anno, si tratta di Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli.

Alessandro ha riacceso una vecchia fiamma

In una recente intervista i tre cavalieri hanno spiegato le motivazioni che li hanno spinti a lasciare la trasmissione, nonostante avessero provato a mettersi in gioco cercando l'amore. Il primo a raccontare cosa è accaduto in questi mesi lontano dai riflettori è Alessandro Pitti Inticu che aveva provato a corteggiare Maria Tona: "Questa estate mi è successa una cosa bellissima, sono tornato con una mia ex storica, Ambra. Avevo parlato di lei anche in puntata. In passato ci eravamo fatti del male, siamo stati insieme quasi due anni, poi altri due senza sentirci. Ma adesso è sbocciato di nuovo l’amore. Non tornerò a Uomini e Donne in primis per Ambra, poi per la redazione. Ci sono state coppie che hanno cercato di nascondere la loro relazione per tornare in tv. Questa cosa la trovo immorale e poco rispettosa”.

Germano Avolio ha trovato l'amore

L'amore è sbocciato anche per un altro cavaliere, si tratta di Germano Avolio, il quale era andato via prima della fine della trasmissione perché non riusciva a dimenticare la sua ex. Qualcosa, però, è cambiato da quando una nuova donna è entrata nella sua vita e lui ha deciso di avvicinarsi ancor di più al mondo della televisione: "Il periodo estivo l’ho trascorso con la mia ragazza, Chantalle, a Palma De Mallorca. Non torno a Uomini e Donne perché ho trovato la persona giusta per me. Sono innamorato moltissimo. In questo momento tutti i miei pensieri sono rivolti a lei. Mi sto proiettando su altro. Qualcosa legato anche al mondo della televisione ma che non c’entra con l’altro sesso."

Nicola Mazzitelli ha ancora un debole per Ida Platano

Infine, a lasciare il Trono Over è Nicola Mazzitelli. Dopo aver provato a corteggiare insistentemente Ida Platano, ottenendo in cambio niente di realmente significativo, il cavaliere ha deciso di abbandonare la trasmissione, ed è stato proprio lontano dai riflettori che ha trovato pane per i suoi denti, come è lui stesso a raccontare: