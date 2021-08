Uomini e Donne 2021/2022, al via le registrazioni: anticipazioni e quando andrà in onda A partire da martedì 24 agosto, ripartono le registrazioni di Uomini e Donne, con la 21esima stagione. Per vedere le puntate su Canale 5, dovremo quindi aspettare settembre. Ecco come iscriversi al casting e le novità e anticipazioni dell’edizione, che promette alcune significative rivoluzioni.

A cura di Valeria Morini

I fan più affezionati di Uomini e Donne possono consolarsi perché la pausa estiva del loro programma preferito è quasi finita. Per vedere in tv la nuova stagione del dating show bisogna aspettare settembre, ma le registrazioni partono ufficialmente martedì 24 agosto. Dunque, presto conosceremo i nomi dei nuovi tronisti e troniste, nonché quelli dei personaggi del mondo Over. Si tratta della 21esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne 2021/2022, come partecipare

Al momento in cui scriviamo non si conoscono i nomi di chi siederà sul trono, ma sappiamo che ci sarà una rivoluzione nel programma. Per la prima volta, dovremmo vedere una tronista transessuale, una scelta che provocherà senz'altro ampio dibattito. L'idea di Maria De Filippi è inoltre quella di avere personaggi più semplici e genuini anziché influencer, rispetto alle ultime edizioni caratterizzate da protagonisti che paiono interessati ben più alla visibilità mediatica che all'amore.

Le prime puntate saranno registrare il 24 e il 25 agosto. I casting sono comunque ancora aperti: chi vuole partecipare come tronista, corteggiatore/corteggiatrice o dama/cavaliere, può iscriversi sul sito Wittytv.it, compilando il form per il trono classico oppure per il trono over. Per quanto riguarda quest'ultimo, sicuramente rivedremo l'immarcescibile Gemma Galgani, così come torneranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Altamente probabile è anche l'ospitata dei concorrenti di Temptation Island, lo show "cugino" prodotto dalla De Filippi.

Quando va in onda Uomini e Donne 2021/2022

Come di consueto, le puntate di Uomini e Donne andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.45. Per quanto riguarda la data di partenza, in base ai listini di Publitalia lo show dovrebbe iniziare da lunedì 13 settembre. La media di ascolti dell'ultima stagione, tra le più alte degli ultimi dieci anni, è stata di 2.912.000 spettatori, con il 22,21% di share.