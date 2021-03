Sabato 20 marzo inizia il serale di Amici 2020/2021: dopo i 4 mesi del daytime sono stati scelti i 17 concorrenti tra ballerini e cantanti che accedono alla fase serale del programma, in onda in prima serata su Canale 5.

Dopo avere trascorso nella scuola di Canale5 gli ultimi mesi tra sala prove, esibizioni e allenamenti, i talenti in gara sono pronti a sfidarsi l'uno contro l'altra in attesa dell'elezione dei nuovi vincitori del talent show, uno per il canto e l'altro per la danza. I cantanti e i ballerini ammessi al serale saranno divisi in squadre, ognuna delle quali potenzialmente guidata da un coach (come da tradizione nel talent show) la cui identità non è ancora stata svelata. A guidare i talenti in gara la commissione professori che li ha seguiti fino all'ingresso al serale formata da Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Arisa per il canto e Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Alessandra Celentano per la danza. Cambia il direttore artistico. A preparare quadri di accompagnamento e coreografie del serale non sarà Giuliano Peparini ma il coreografo e sceneggiatore francese Stéphane Jarny.

I cantanti in gara a serale di Amici 2020/2021

Tra i posti disponibili in questa edizione del serale di Amici di Maria De Filippi, ecco i nomi dei cantanti, scelti dai tre insegnanti Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Luca Marzano (Aka7even)

Esa Abrate

Giovanni Damian (Sangiovanni)

Claudia Iacono (Ibla)

Leonardo Lamacchia (Elle)

Raffaele Renda

Deddy (Dennis Rizzi)

Enula Bareggi

Gaia Di Fusco

Tancredi Cantù Rajnoldi

Amici 2020/2021 serale, i nomi dei ballerini

Ecco invece i nomi dei ballerini in gara durante il serale di Amici 2020/2021, scelti da Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.