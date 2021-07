C'è un altro addio nel serale di Amici 2021: il terzo concorrente eliminato di questa edizione, dopo Gaia di Fusco e Esa Abrate (che hanno salutato il programma nella prima puntata) è Ibla, al secolo Claudia Iacono. La cantante è stata eliminata nel corso della seconda puntata di Amici 20 in onda sabato 27 marzo, più precisamente al termine della prima manche.

Enula contro Ibla nella seconda puntata di Amici 20

Come sanno bene i fan della trasmissione, quest'anno i concorrenti di Amici 2021 sono divisi in tre squadre, guidate dai professori Zerbi-Celentano, Arisa-Cuccarini, Pettinelli-Peparini. Nella prima manche la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha scelto di sfidare quella di Arisa e Lorella Cuccarini, perché a loro dire in quella squadra "ci sono elementi che non meritano di stare al serale". A vincere lo scontro è stata la squadra della Celentano e Zerbi: Sangiovanni ha battuto Alessandro Cavallo, Tancredi ha superato Leonardo. Zerbi ha lanciato il guanto di sfida "Enula contro Ibla", certo della vittoria di Enula: "La nostra squadra trasuda verità".

L'eliminazione di Ibla

Arisa ha difeso Ibla: "La sua voce è naturale, non è artificiosa". Le due concorrenti si sono sfidate nel brano Physical. Stefano De Martino e Stash hanno dato il punto a Enula, ritenendola più sensuale. A rischio eliminazione sono così finiti Martina Miliddi, Alessandro e la stessa Ibla. I giudici hanno deciso di salvare Alessandro. Dopo la nuova sfida tra Martina e Ibla, è stata quest’ultima a dover abbandonare la trasmissione. Immediato l'abbraccio con Raffaele, con cui c'era già un'amicizia fuori dal programma. Ibla ha ringraziato anche Rudy Zerbi, che l'ha fortemente voluta ad Amici, anche se poi le loro strade si sono separate.

Grazie a tutti, questo è un regalo che non mi sarei aspettata. Ringrazio Rudy che mi ha portato qua e tutti i miei compagni.

Le prime parole dopo l'eliminazione

Questa la prima dichiarazione rilasciata a Witty Tv dopo essere stata eliminata: "Un'esperienza meravigliosa,. ho imparato tantissimo. Amici bisogna prenderlo come esperienza di vita, qui dentro impari, fai il confronto con le classifiche, le case discografiche. Al di là di come è andata sono felicissima di questo percorso. Senza Rudy non sarei qui, è lui che ha creduto in me. Nascondo tanto le mie fragilità dietro una corazza che si è rinforzata negli anni. Agli altri dico di essere forti. Sono certa che fuori faremo i fuochi d'artificio. a me stessa auguro di avere sempre la stessa forza".

Chi è Ibla

Nata Claudia Iacono, Ibla proviene da Porto Empedocle che le ha dato i natali nel 1997. Ha fatto parte della band dei Sikutìvu con i quali ha conquistato il premio della critica al concorso “Eleonora Lavore”. Ha quindi creato un duo con l’amico Salvo Scibetta, i Ricuntu, con lo scopo di far conoscere e far rivivere racconti storie e canti di personaggi che hanno reso grande la Sicilia. Nell’agosto 2020 ha vinto il Premio Speciale di Radio Deejay con il brano “Libertad”, il pezzo con cui si è presentata ad Amici. Nel talent di Maria De Filippi, ha pubblicato anche il brano “No te gusta” prodotto da Mastiff Beat.