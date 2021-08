Martina Miliddi di Amici si infuria con i fan: “Piantatela di suonarmi il campanello di casa” L’invadenza dei fan spesso raggiunge i limiti dell’assurdo: ne sa qualcosa la ballerina lanciata dall’ultima edizione di Amici, esplosa contro alcuni suoi sostenitori che arrivano addirittura a suonarle il citofono. Peccato che Martina non abiti più in quella casa: “Vi voglio bene, però basta”.

A cura di Valeria Morini

È almeno dai tempi dei Beatles che si sa quanto i fan possano essere eccessivi, esagerati, perfino molesti. Nel caso dei ragazzi di Amici basta dare un'occhiata ai social per scoprire che l'affetto dei giovani spettatori e spettatrici spesso rasenti il fanatismo: ne è un'ulteriore prova lo sfogo di Martina Miliddi, ballerina dell'ultima edizione. Il motivo è a dir poco assurdo.

L'appello di Martina Miliddi ai fan invadenti

Su Instagram Stories, la danzatrice sarda si è trovata costretta a intervenire pubblicamente perché i fan le arrivano sotto casa, addirittura suonando il campanello per chiedere di lei. E il particolare ancora più bizzarro è che Martina non vive più in quell'abitazione. Inevitabile a questo punto l'appello pubblico per chiedere di interrompere questa fastidiosa tendenza:

Ragazzi io vi voglio bene davvero… Sono felice del supporto che mi date ogni giorno e sono grata per tutto questo. Però vi chiedo la cortesia di smetterla di rimanere attaccati al campanello di casa. Mi avvisano di sta roba ogni giorno e io non abito più lì. Capisco tutto quanto e sono rimasta calma, però alla centesima chiamata mi scoccio anche io. E non vorrei. Non pensate che potreste disturbare, che magari le persone hanno altro da fare? Vi voglio bene, però basta.

Martina Miliddi dopo Amici 21

Specializzata in ballo latinoamericano, eliminata nella quinta puntata Martina Miliddi è stata una delle concorrenti più discusse di Amici 2021, soprattutto per le accese critiche ricevute da Alessandra Celentano. Martina ha fatto parlare anche per la sua storia personale (la morte dell'amato papà, il rapporto difficile con la madre) e per il triangolo amoroso di cui è stata protagonista. Prima legata ad Aka7even, lo ha lasciato perché invaghita di Raffaele Renda, con cui si è legata ufficialmente dopo la fine di Amici. Si è parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, che pare però sia sfumata.