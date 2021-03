in foto: Le tre squadre di Amici 2021 per il serale

Il serale di Amici 2021 va in onda da sabato 20 marzo, in prima serata su Canale 5 con l'edizione numero 20 e un elemento che rivoluziona la narrazione del talent di Maria De Filippi. Torna la suddivisione in squadre, che era stata accantonata nell'ultima edizione, ma con un cambiamento rispetto al passato: le squadre non saranno due bensì tre, senza i coach ma con gli allievi guidati direttamente dagli insegnanti.

Le 3 squadre di Amici 2021 al serale

Queste, dunque, le tre squadre in cui sono stati suddivisi i 17 concorrenti del serale di Amici, di cui 10 sono cantanti (Luca Marzano/Aka7even, Esa Abrate, Giovanni Damian/Sangiovanni, Claudia Iacono/Ibla, Leonardo Lamacchia/Elle, Raffaele Renda, Deddy/Dennis Rizzi, Enula Bareggi, Gaia Di Fusco, Tancredi Cantù Rajnoldi) e 7 ballerini (Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile, Tommaso Stanzani, Alessandro Cavallo).

1. Zerbi – Celentano

La prima squadra è guidata dalla coppia formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, rispettivamente prof di canto e ballo. Sono i decani della trasmissione: Zerbi è il volto defilipopiano per eccellenza, la maestra Celentano una figura cult per la sua severità glaciale. La squadra comprende Tommaso Stanzani e Serena Marchese per il ballo, Sangiovanni, Enula Bareggi, Deddy, Leonardo Lamacchia e Esa Abrate per il canto.

2. Arisa – Cuccarini

La seconda squadra è capitanata dalle new entry di quest'anno, figure chiave dello spettacolo italiano: Arisa e Lorella Cuccarini. Ne fanno parte i cantanti Ibla, Raffaele Renda, Tancredi Cantù Rajnoldi e Gaia Di Fusco e i ballerini Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo.

3. Pettinelli – Peparini

La terza squadra, infine, conta soltanto tre membri e non sette come le altre. A guidarla sono Anna Pettinelli, star radiofonica al suo secondo anno ad Amici, e la storica insegnante di danza Veronica Peparini. Nel loro team troviamo un solo cantante, Aka7even, e i ballerini Samuele Barbetta e Giulia Stabile.

Stephane Jarny direttore artistico

Dunque, come già detto, non ci saranno coach, ma solo i professori a guidare i ragazzi. Le squadre non sono identificate con i colori, ma i ragazzi portano sulla felpa i nomi dei professori. Cambia inoltre il direttore artistico: non è più Giuliano Peparini, bensì il francese Stephane Jarny. I giudici, invece, dovrebbero essere diversi a ogni puntata. Amici 2021 va in onda ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Ogni giorno, vengono trasmesse strisce quotidiane alle 16.10 su Canale 5 e alle 19 su Italia 1.