Sabato 20 marzo, Canale5 ha trasmesso la prima puntata del serale di Amici 2021. Il programma di Maria De Filippi ha già dato un verdetto. Una delle cantanti in gara, infatti, si è vista costretta ad abbandonare il talent. La prima eliminata di Amici 2021 è Gaia Di Fusco. Ecco quali sono state le tappe che hanno portato alla sua eliminazione.

Perché è stata eliminata Gaia Di Fusco

La puntata ha avuto inizio con una sfida tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella di Arisa e Lorella Cuccarini. In particolare, Enula ha sfidato Martina, ma quest'ultima è riuscita a batterla. Poi, si sono sfidate Serena e Rosa mentre Celentano e Cuccarini battibeccavano. Lorella sosteneva, infatti, che la coreografia scelta da Alessandra non fosse adeguata per Rosa e ha rimarcato una situazione di non equità. I giudici le hanno dato ragione. Tuttavia, a seguito di una successiva esibizione, a spuntarla è stata comunque Serena. Infine, Sangiovanni ha vinto la sfida contro Tancredi. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria. Si è giunti così al primo verdetto: Rosa è stata salvata dai giudici, mentre Gaia Di Fusco ha perso il confronto con Tancredi. Martina ha preso la parola: "È stato bello averti in squadra, sei così piccina ma così forte. Non mollare". Prima di andare via Gaia ha preso la parola: "Ringrazio per la possibilità che mi è stata data, è stato un onore essere qui e avere a che fare con dei professionisti". Maria De Filippi ha commentato: "È carina, educata e perbene".

Chi è Gaia Di Fusco

Ma chi è la prima eliminata di Amici 2021? Conosciamola meglio. Gaia Di Fusco è nata nel 2001 a Mondragone. Ha maturato la passione per il canto quando era solo una bambina. A 7 anni, ha iniziato a impegnarsi negli studi per educare la sua voce. A febbraio, ha avuto la possibilità di prendere parte al talent di Canale5. In passato aveva già partecipato al programma All Together Now. Gaia Di Fusco si è esibita con la canzone di Jennifer Lopez, On the floor. Arisa è rimasta subito molto colpita da lei. Dopo aver evidenziato l'evidente maturità vocale e preparazione dell'allieva, le ha dato la possibilità di avere un banco. Purtroppo il suo percorso si è interrotto nel corso della prima puntata del serale.