Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini hanno discusso anche durante la prima puntata del serale di Amici 2021. Le due insegnanti di ballo del talent condotto da Maria De Filippi, si sono trovate in disaccordo durante la prima manche. A generare un po' di maretta è stata in particolare la seconda prova, che ha visto andare in scena la sfida tra Serena Marchese e Rosa Di Grazia. Ma andiamo con ordine.

Il can-can della discordia

È stata Alessandra Celentano a volere la sfida tra Serena Marchese e Rosa Di Grazia. Le due ragazze sono state chiamate a eseguire un can-can. L'esibizione è stata preceduta da una lettera da parte di Alessandra:

"La coreografia che dovranno preparare richiede tecnica, velocità, linee e precisione. Tutte caratteristiche che Rosa non ha, ed è evidente a tutti. Per una ragazza che studia danza da tanti anni, la tecnica non dovrebbe essere un problema. Capisco che l'insegnante voglia sostenere l'allieva ma siamo al serale e ribadisco che non siamo al saggio dell'oratorio e una sola persona vincerà la categoria danza. I rami secchi vanno tagliati e non c'è niente di meglio di una dimostrazione pratica dei limiti enormi di Rosa. Altrimenti la squadra cosiddetta dei buoni, dovrebbe essere ribattezzata squadra dei miopi, una miopia volontaria però visto che sembra non si voglia vedere in faccia la realtà. Io non sono cattiva ma realista, continuo a pensare di fare il bene di questi ragazzi, molto più di chi li nasconde sotto la gonnella fingendo che tutto vada bene".

Lorella Cuccarini si è rifiutata di fare preparare questa prova a Rosa e ha spiegato le sue motivazioni: "Dovrebbe essere un can-can, ma è rimasta solo la musica, è una variazione di classico mascherata. Il numero è fatto per non mettere Rosa in condizioni di esibirsi. Serena ha anni di formazione classica. Non puoi pensare a questo guanto di sfida, è disonesto. Devi essere onesta". Alessandra Celentano l'ha smentita: "Il 99% sono passi tipici del can-can. Se lo fa una ballerina come Serena sarà bello da vedere, se lo fa un elemento come Rosa, verrà fuori un'altra cosa. Non puoi dire che è una variazione di danza classica".

L'intervento dei giudici di Amici 2021

A questo punto, è toccato ai giudici di Amici 2021 Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino prendere una decisione e valutare se fosse una sfida equa. Hanno avuto modo di vedere la stessa coreografia eseguita dalla ballerina professionista Giulia Pauselli. Così, non hanno avuto dubbi. La coreografia non rendeva equa la sfida tra le due ballerine. Emanuele Filiberto è apparso l'unico d'accordo con Alessandra Celentano: "È vero che è un can-can classico, però secondo me un guanto di sfida bisogna raccattarlo". Stefano De Martino ha commentato: "Se ho ben capito Rosa e Serena hanno due formazioni diverse. Capisco che la maestra voglia mettere in luce le qualità di Serena ed evidenziare le lacune di Rosa, se fosse un po' più equo sarebbe giocabile, così è una sfida persa a tavolino. Non mi serve vederlo". Alessandra Celentano ha esclamato: "Allora state certificando il mio pensiero. Stefano o ti sei dimenticato la danza o non ti capisco". Ma De Martino ha replicato: "Me la ricordo troppo bene invece". E quando Alessandra Celentano gli ha ricordato che quando era un allievo gli fece fare "una bella variazione di classico", il giudice ha spiegato: "Ma all'epoca non era argomento di discussione, ora invece capiamo che non era utile". Infine, si è espresso Stash Fiordispino che ha fatto eco a De Martino: "Per spiccare non c'è bisogno di mettere in difficoltà Rosa. Non è giusto". La prova è stata annullata. Lorella Cuccarini ha concluso dicendo di avvertire una sorta di snobismo da parte di Alessandra Celentano: "Sento un po' di puzza sotto il naso. Penso che sia nel mondo del cinema che della televisione ci sia stata tanta bella danza, in diverse forme". Ritiene che Alessandra si approcci alla televisione con un certo pregiudizio e ha concluso "non capisco perché la fai da vent'anni allora, devi avere rispetto".