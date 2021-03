La puntata del serale di Amici 2021, trasmessa sabato 20 marzo, ha portato alle prime eliminazioni. Gaia Di Fusco ha lasciato il talent condotto da Maria De Filippi. La seconda manche, poi, è stata vinta per l'ennesima volta dalla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Così, Raffaele Renda, della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini è finito al ballottaggio. La terza manche ha visto la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sconfiggere quella di Celentano e Zerbi. Esa Abrate è andato al ballottaggio con Raffaele Renda. Il nome dell'eliminato non è stato comunicato subito. La conduttrice, Maria De Filippi, ha fatto sapere ai ragazzi che avrebbero appreso chi avrebbe dovuto lasciare Amici solo una volta tornati nelle casette: "Ragazzi tutti insieme adesso tornate nella vostra casa. Tutti insieme appassionatamente verso casa. Andate a casa tutti. Vi verrà comunicato in casa chi sarà l'eliminato". Un modo per sfuggire alle anticipazioni che trapelano regolarmente dopo la puntata?

Quando i ragazzi sono rientrati nelle casette, Maria De Filippi ha comunicato loro il verdetto: "Mi dispiace, vedo le facce di entrambi e il vostro dispiacere. Tenete conto che è un talent dove deve vincere una persona. C'è una giuria che giudica in quel momento delle esibizioni, niente di più. Il vostro percorso nel canto inizia da qua ma può continuare lì fuori. Comunque chi deve andare a casa è Esa". Il cantante Esa Abrate, dopo avere appreso di essere stato eliminato, ha commentato: "Lo sapevo, voglio ringraziare tutti, la produzione, coloro che ci hanno seguito, te, tutti i coach. Io non mi fermerò mai. Ho dovuto sudare troppo per arrivare fino a qua. Non può essere l'eliminazione da un programma importante come Amici che mi fa fermare. Grazie di tutto", poi si è sciolto in lacrime mentre i suoi compagni di avventura lo hanno abbracciato e hanno provato a consolarlo.

Chi è Esa Abrate

Esa è nato nel 1998 a Lille, in Francia. È entrato nella scuola di Amici con tante esperienze alle spalle come cantautore, polistrumentista e Direttore d'orchestra. Nel talent condotto da Maria De Filippi, si è presentato con il suo inedito "Dimmi". Anna Pettinelli, però, non ha mai condiviso del tutto la decisione di dargli un banco. In un'occasione, lo ha addirittura accusato di essere stonato. Rudy Zerbi, invece, ha sempre appoggiato Esa e lo ha voluto nella sua squadra.

Chi è Raffaele Renda che ha sconfitto Esa Abrate

Raffaele è nato nel 2000 a Lamezia Terme. È tra gli allievi che sono entrati nella scuola del talent di Maria De Filippi nei primi giorni. Per stupire i professori, ha presentato l'inedito Il sole alle finestre. Così, ha fatto breccia nel cuore di Arisa e ha colpito anche Anna Pettinelli. Al contrario, Rudy è sempre apparso scettico nei confronti di Raffaele. Non è che non ne riconosca il talento, ma lo ritiene incapace di trasmettere emozioni. Raffaele è nella squadra di Arisa.