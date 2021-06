Temptation Island torna in tv a partire da stasera, mercoledì 30 giugno su Canale 5 alle 21.25. Il docu-reality prodotto dalla Fascino si prepara a regalare nuove emozioni ai telespettatori che attendono di scoprire come si evolveranno le vicende amorose delle sei coppie tutte Nip, pronte e a vivere un'esperienza che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto. Tra video nel pinnettu, gelosie e tentazioni, le coppie trascorreranno 21 giorni all'Is Morus Relais nel villaggio delle fidanzate e dei fidanzati, fino ad arrivare ai falò di confronto in cui decideranno se lasciare il programma insieme oppure tornare a casa da soli. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione di Temptation Island.

Anticipazioni Temptation Island, la prima puntata stasera in TV

Le sei coppie arrivano alla spicciolata in Sardegna, nel villaggio dell'Is Morus Relais, dove da anni ormai i fidanzati si preparano a vivere tre settimane lontani, mettendo alla prova i loro sentimenti. Poco dopo fanno il loro ingresso ragazzi e ragazze single che si presentano e, nel frattempo, gli innamorati hanno già modo di vedere con chi si rapporteranno i loro partner e non mancano già in questa prima fase, che precede il saluto pre distacco, degli attacchi di gelosia.

in foto: Le 6 coppie di Temptation Island 2021, i protagonisti della nuova edizione

Il cast di Temptation Island, le coppie e i tentatori della nuova edizione

Come già anticipato le coppie sono sei, nemmeno una tra queste è vip e tra loro non ci sono coppie sposate o che hanno dei figli. Tutti i partecipanti di questa edizione, che arriva dopo un periodo difficile come quello della pandemia, sembrano pronti a mettersi alla prova, rivedendo le loro abitudini e riflettendo sulle loro storie d'amore. I protagonisti di quest'anno saranno: i marchigiani Claudia Venturini e Stefano Socionovo, la coppia con vent'anni di differenza Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, i fidanzati in crisi Manuela Carriero e Stefano Sirena, i lombardi Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, la coppia dei giudicanti Natascia Zagato e Alessio Tanoni, e i palermitani Floriana e Federico Rasa. Personaggi chiave del programma sono, ovviamente, i tentatori e le tentatrici, tra cui quest'anno compaiono anche alcuni volti già visti in tv.

in foto: Le 12 single di Temptation Island 2021, chi sono le tentatrici

Quando va in onda e come vederlo

Per coloro che non potranno assistere alla puntata in diretta sarà possibile vederlo in streaming e collegarsi al sito di WittyTv, dove le puntate dei programmi prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi sono trasmessi in tempo reale. Eventualmente, poi, è possibile connettersi anche a MediasetPlay.