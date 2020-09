Tra i programmi di stasera giovedì 25 settembre c'è la seconda puntata di "Tale e quale show", il programma condotto da Carlo Conti e arrivato alla decima edizione e trasmesso su Rai Uno. I dieci concorrenti in gara imitano, come di consueto, star canore nazionali e internazionali. Tra le novità di quest'anno, il ritorno di Gabriele Cirilli nella giuria.

Su Canale 5, invece, va in onda "Grande Fratello Vip". I nominati della settimana sono Matilde Brandi, Massimiliano Morra, Fulvio Abbate e Francesca Pepe: è tra loro che si deciderà l'eliminato di stasera. Il cast di questa edizione è particolarmente chiacchierato, nella casa più spiata d'Italia non ci si annoia mai. Tra le vicende dei giorni scorsi che ancora fanno parlare, l'espulsione di Fausto Leali.

Tra i film di stasera 25 settembre 2020 segnaliamo in onda su Rai Premium il film commedia "L'amore il sole e le altre stelle", con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis tra i protagonisti. Il film fa parte del ciclo "Purché finisca bene 3", che comprende una serie di film in cui si punta la lente di ingrandimento su una serie di questioni che riguardano la quotidianità.

Su Rai Movie, invece, sarà possibile vedere il film thriller "Broken City": l'investigatore privato Billy Taggart viene ingaggiato dal sindaco per indagare sul presunto tradimento della moglie. La situazione si complica quando, accertata l'esistenza di un amante, quest'ultimo viene trovato morto.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Rai Uno

21:25: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

23:55: TG1 60 secondi (Programma d'informazione)

oo:o0: TV7 (Programma d'informazione)

01:05: Rai News 24 (Programma d'informazione)

Rai Due

21:20: Pallavolo maschile: Finale Supercoppa 2020 (Sport)

23:53: La passione di Anna Magnani (Documentario)

oo:55: O anche no (Documentario)

01:25: L'eletto (Film d'azione)

Rai Tre

21:20: Le ragazze (Programma d'approfondimento)

23:30: Quante storie (Documentario)

00:00: TG 3 Linea Notte (Programma d'informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Rete Quattro

21:25: Quarto grado (Programma d'approfondimento)

00:45: Donnavventura Italia (Film commedia)



01:45: Modamania (Documentario)

02:22: Tg4 – Ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:00: Tg5 (programma d'informazione)

01:34: Meteo.it (Programma d'informazione)

01:35: Paperissima sprint (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno

21:25: Freedom: Oltre il confine (Programma d'approfondimento)

00:25: Tremors 2 (Film fantastico)

02:21: Studio aperto – La giornata (Programma d'informazione)

02:33: Sport Mediaset – La giornata (Programma d'informazione)

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Il tutto fare (Film commedia)

23:00: Un'occasione da Dio (Film commedia)

Rai Movie

21:10: Broken City (Film thriller)

23:0o: Identikit di un delitto (Film thriller)

Rai Premium

21:20: L'amore, il sole e le altre stelle (Film commedia)

23:45: Ognuno è perfetto (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Italia. Viaggio nella bellezza: Roma 1870, il patrimonio culturale tra Chiesa e stato (Documentario)

23:10: Speciali Storia. Art Detective (Documentario)

La5

21:10: Inga Lindstrom: un'accusa infamante (Film commedia)

23:00: Uomini e donne (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: Propaganda Live (Programma d'approndimento)

01:00: TG La7 (Programma d'informazione)

La7d

21:30: The good wife (Serie tv)

22:20: The good wife (Serie tv)

TV8

21:30: X Factor 14 (Programma d'intrattenimento)



23:45: MasterChef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: Bake Off Italia: dolci in forno (Programma d'intrattenimento)

00:10: Dr Pimple Popper (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: Lo sguardo dell'altro (Film drammatico)

23:15: SexLife (Documentario)

Nove

21:25: Fratelli di Crocca (Programma d'approfondimento)

22:45: Accordi e disaccordi (Programma d'approfondimento)

Paramount

21:10: Padre Braun (Serie tv)

22:05: Padre Braun (Serie tv)

Iris

21:00: Il cavalliere pallido (Film western)

23:26: Jersey Boys (Film d'azione)

Dmax

21:25: Ingegneria Last Minute (Documentario)

23:15: I segreti delle strutture (Documentario)

Focus

21:15: Mega-ingegneria (Documentario)

23:15: Segreti di marmo (Programma d'approfondimento)

Top Crime

21:10: The mentalist (Serie tv)

22:00: The mentalist (Serie tv)