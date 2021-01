Tra i programmi di stasera lunedì 4 gennaio c'è una nuova puntata di "Report" su Rai Tre. Il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci sarà dedicato ad una delle pagine più buie e controverse della storia del nostro Paese: quella della trattativa Stato-Mafia, delle stragi dei primi anni Novanta e delle indagini che coinvolsero personaggi di spicco della politica italiana, come Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Che ruolo ebbero i politici dell'epoca nell'organizzazione di quegli attentati terroristici?

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno il talk show condotto da Nicola Porro "Quarta Repubblica" su Rete Quattro e una nuova puntata del reality show "Grande Fratello Vip" su Canale 5 che, questa settimana, salterà il doppio appuntamento. Il programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, andrà in onda direttamente lunedì 11 gennaio per lasciare spazio, venerdì 8 gennaio, al finale di stagione della fiction "Fratelli Caputo", molto apprezzata dal pubblico. Come già reso noto da qualche settimana, per l'attesissima puntata finale del Grande Fratello Vip si dovrà aspettare l'8 febbraio 2021.

Tra i film di stasera 4 gennaio 2021 segnaliamo il film commedia "Il tuttofare" su Rai Uno, la commedia divertente "Io & Marley" su Rai Due e il film d'azione "Top Gun" su Italia Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Rai Uno

21:25: Il tuttofare (Film commedia)

23:15: Hugo Cabret (Film d'avventura)

Hugo Cabret (Film d'avventura) 01:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:50: Il caffè di Rai 1 (Programma culturale)

Rai Due

21:20: Io & Marley (Film commedia)

23:25: Una Pezza di Lundini (Programma satirico)

23:50: L'inventore di giochi (Film d'avventura)

L'inventore di giochi (Film d'avventura) 01:30: Calcio Totale (Programma sportivo)

Rai Tre

21:20: Report – La trattativa (Programma di inchiesta)

23:15: Solo insieme – La sorpresa di Francesco (Programma religioso)

00:00: TG3 – Linea notte (Programma di informazione)

TG3 – Linea notte (Programma di informazione) 01:05: Cultura presenta Digital World – Le voci: Luciano Floridi (Programma culturale)

Rete Quattro

21:20: Quarta Repubblica (Programma di approfondimento)

00:47: S1m0ne (Film di fantascienza)

02:53: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione) 03:15: I gioielli di Madame De… (Film drammatico)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

01:00: TG5 – Notte (Programma di informazione)

01:35: Striscia la notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Striscia la notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta) 02:01: Squadra Antimafia 5 (Serie tv)

Italia Uno

21:16: Top Gun (Film d'azione)

23:35: Tiki Taka – La Repubblica del pallone (Programma sportivo)

02:00: Studio Aperto – La Giornata (Programma di informazione)

Studio Aperto – La Giornata (Programma di informazione) 02:10: Sport Mediaset – La Giornata (Programma sportivo)

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Charlie's Angels (Film d'avventura)

Charlie's Angels (Film d'avventura) 23:25: Cops – Una banda di poliziotti (Serie tv)

Rai Movie

21:10: The missing (Film western)



23:35: Vento di passioni (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Una pallottola nel cuore (Fiction)

23:10: Miacarabefana.it (Film commedia)

Rai Storia

21:10: Italia – Viaggio nella Bellezza (Documentario)

22:10: Leonardo Da Vinci – L'ultimo ritratto (Documentario)

La5

21:10: Sapore di Natale (Film sentimentale)



22:55: Quattro fantasmi per un sogno (Film commedia)

La7

21:15: Robinson Crusoe (Film d'avventura)

23:30: Mato Grosso (Film d'avventura)

La7d

21:30: Joséphine, ange gardien – "Un tuffo nel passato" (Serie tv)

23:20: Joséphine, ange gardien – "Tra fiabe e realtà" (Serie tv)

TV8

21:30: Das Boot – "Spazio per respirare" (Serie tv)



22:35: Das Boot – "Scambio di prigionieri" (Serie tv)

Real Time

21:20: Vite al limite – "Dominic" (Docureality)

23:00: Viti al limite – "Lisa" (Docureality)

Cielo

21:15: Il velo dipinto (Film drammatico)

23:30: Ladyboy – Il terzo sesso (Documentario)

Nove

21:20: Anplagghed (Spettacolo teatrale)

23:30: La maschera di ferro (Film storico)

Paramount

21:15: A Prince for Christmas (Film sentimentale)

22:50: Chiamatemi Babbo Natale (Film commedia)

Iris

21:00: L'uomo che vide l'infinito (Film biografico)

23:16: 42 – La vera storia di una leggenda americana (Film biografico)

Dmax

21:25: River Monsters – Killer degli abissi (Documentario)

23:15: WWE Raw (Programma di wrestling)

Focus

21:15: Antiche invenzioni (Documentario)

22:15: Ancient Discoveries (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. – NY: "Non presumere niente" (Serie tv)

22:00: C.S.I. – NY: "Tutto per il nostro Paese" (Serie tv)