in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Il Grande Fratello Vip torna su Canale5 lunedì 4 gennaio. Alfonso Signorini, dopo la lunga puntata di Capodanno, è pronto a snocciolare e approfondire quanto è accaduto negli ultimi giorni nella casa. Spazio, dunque, alle liti di Dayane Mello, alla relazione sempre più intensa e passionale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, all'amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nella settimana dal 4 gennaio al 10 gennaio, però, il reality non avrà il doppio appuntamento. Ecco perché non andrà in onda venerdì 8 gennaio.

Salta il doppio appuntamento del GF Vip

Venerdì 8 gennaio salta il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini si prenderà una breve pausa per lasciare spazio a un altro prodotto targato Mediaset. Stiamo parlando della fiction Fratelli Caputo. La serie televisiva con Nino Frassica e Cesare Bocci, infatti, andrà in onda sia nel consueto appuntamento del mercoledì, ma anche venerdì 8 gennaio. Così, gli spettatori potranno assistere al finale di stagione. Gli affezionati del Grande Fratello Vip, tuttavia, non dovranno attendere molto per tornare ad assistere al doppio appuntamento con la trasmissione di Canale5.

Quando tornerà in onda il Grande Fratello Vip

Il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip, al momento, dovrebbe saltare solo in questi giorni. Dunque, dovrebbe essere ripristinato a partire dalla prossima settimana. Dopo lunedì 4 gennaio, dunque, i prossimi appuntamenti con il Grande Fratello Vip saranno lunedì 11 gennaio 2021 e venerdì 15 gennaio 2021. Da lì, la programmazione dovrebbe tornare quella consueta e quindi, caratterizzata da due puntate del reality a settimana. Ricordiamo che, al momento, la finale è prevista a febbraio, ma non è da escludere che il programma si allunghi ulteriormente.