Tra i programmi di stasera mercoledì 6 gennaio c'è la penultima puntata di "Fratelli Caputo" su Canale 5, la fiction targata Mediaset con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. I due attori interpretano rispettivamente Nino e Alberto Caputo, due fratellastri che si ritrovano ormai adulti dopo essere stati separati in tenera età.

Nella terza puntata che andrà in onda questa sera, in attesa dell'episodio conclusivo che sarà trasmesso venerdì 8 gennaio, i telespettatori assisteranno allo "scontro" tra le madri dei due Caputo. A Roccatella, infatti, arriva Franca, la madre di Alberto, che si scaglierà contro Agata colpevole, secondo la donna, di averle rubato il marito. Ma, in realtà, la verità sembra risiedere altrove. Nino e Cesare, dall'incontro tra le loro madri, scopriranno alcuni segreti sulla loro infanzia che li sconvolgeranno.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la puntata speciale de "Soliti Ignoti – Speciale Lotteria" condotta da Amadeus, la miniserie "I Miserabili" tratta dal romanzo di Victor Hugo, su Rai Tre e il programma di attualità "Stasera Italia – Speciale" su Rete Quattro, condotto da Barbara Palombelli.

Tra i film di stasera 6 gennaio 2021 segnaliamo il film d'avventura "Show Dogs – Entriamo in scena" su Rai Due, il thriller "Now You See Me 2 – I maghi del crimine" su Italia Uno e il film commedia "Midnight in Paris" su Iris.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:30: Soliti Ignoti – Speciale Lotteria (Show)

Rai Due

21:20: Show Dogs – Entriamo in scena (Film d'avventura)

Rai Tre

21:20: I miserabili (Miniserie)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Canale 5

21:22: Fratelli Caputo (Miniserie)

Italia Uno

21:16: Now You See Me 2 – I maghi del crimine (Thriller)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Me contro Te – Il film: la vendetta del Signor S (Film commedia) 22:25: Bloodshot (Film di fantascienza)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Sissi – Il destino di un'imperatrice (Film storico)



23:10: Alla ricerca di Jane (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Luisa Sanfelice (Miniserie)

00:45: Un caso di coscienza 4 – La vita degli altri (Serie tv)

Rai Storia

21:10: La bussola e la clessidra (Documentario)

22:10: Hell below – Inferno nei mari (Documentario)

La5

21:10: Un Natale stellato (Film commedia)

22:55: La piccola principessa (Film drammatico)

La7

21:15: Atlantide – Churchill, l'uomo del destino (Documentario)

22:15: Churchill (Film storico)

La7d

21:30: The Good Wife – "Destinatari ignoti" (Serie tv)

22:20: The Good Wife – "Attacco frontale" (Serie tv)

TV8

21:30: Piacere Maisano – Insetti: la nuova frontiera dell'alimentazione (Show)



22:30: Piacere Maisano – Essere credenti nel 2019 (Show)

Real Time

21:20: Malati di pulito (Docureality)

22:15: Malati di pulito (Docureality)

Cielo

21:15: Terremoto 10.0 (Film d'azione)

23:15: Profumo (Film drammatico)

Nove

21:25: Il monaco (Film d'azione)

23:15: Lolita (Film drammatico)

Paramount

21:1o: L'ultimo dominatore dell'aria (Film d'avventura)

23:00: Zathura – Un'avventura spaziale (Film di fantascienza)

Iris

21:00: Midnight in Paris (Film commedia)

23:03: Caffè Society (Film commedia)

Dmax

21:25: Life below zero (Documentario)

23:15: Mostri di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: Le furie della Natura (Documentario)

23:15: La storia proibita (Documentario)

Top Crime

21:10: Delitto tra le dune (Film giallo)

22:50: Law & Order – Unità vittime speciali – "Servizi per l'infanzia" (Serie tv)