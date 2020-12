La terza puntata di Fratelli Caputo andrà in onda mercoledì 6 gennaio, dunque terrà compagnia agli spettatori nel giorno dell'Epifania. L'appuntamento con la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci è alle ore 21:25 sempre su Canale5. Vediamo che cosa accadrà a Nino e Alberto Caputo nella prossima puntata, che preparerà gli spettatori al gran finale.

Anticipazioni terza puntata di mercoledì 6 gennaio

Nella terza puntata di Fratelli Caputo, in onda mercoledì 6 gennaio, Nino e Alberto si trovano al centro di una guerra tra le loro madri. A Roccatella, infatti arriva Franca, la madre di Alberto. Inevitabile lo scontro con Agata, che rimprovera alla donna di averle rubato il marito. Il clima è sempre più incandescente. Poi arriva il colpo di scena. Agata fa sapere a Franca che Calogero si era stancato di lei e aveva chiesto di tornare in Sicilia per ricostruire la loro famiglia. Era stata lei a rifiutarlo. Questo segreto sconvolge anche la vita di Nino e Alberto che si coalizzano sempre di più e riflettono su tutte le bugie che le loro madri hanno detto. Intanto Nino ha preso in simpatia il piccolo Giacomo. Insieme a lui presenta uno spettacolo. In quel momento, Agata irrompe e chiede pubblicamente a Franca di mettere da parte l'ascia di guerra. Questo gesto distensivo è importantissimo perché porta anche Nino e Alberto a perdonare le loro madri.

Il cast con Nino Frassica e Cesare Bocci

Nino Frassica interpreta Nino Caputo; Cesare Bocci interpreta Alberto Caputo; Sara D'Amario interpreta Patrizia Caputo; Aurora Quattrocchi interpreta Agata; Riccardo De Rinaldis interpreta Andrea; Giorgia Boni interpreta Barbara; Riccardo Antonaci interpreta Giacomo; Anna Teresa Rossini interpreta Franca, la madre di Alberto; Giancarlo Commare interpreta Simone; Francesco Guzzo interpreta Turi; Daniele Pilli interpreta l'assessore Cascone; Carmela Vincenti interpreta Rosalia; Andrea Vitalba interpreta Carmela; Mimmo Mancini interpreta il senatore Valenti; Rossana Ferrara interpreta Loredana Rizzo; Fabrizio Buonpastore interpreta Antonio Giuffrida e Red Canzian interpreta se stesso.