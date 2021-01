Tra i film di stasera sabato 2 gennaio c'è "La vita è bella" su Canale 5. Il celebre film, che si aggiudicò ben tre Academy Awards, tra i quali uno come miglior film straniero, è interpretato dal premio Oscar Roberto Benigni, e racconta con delicatezza ed un pizzico di ironia una delle pagine più buie della Storia contemporanea: la deportazione nei campi di concentramento degli ebrei voluta dalla Germania nazista. Protagonista del film è Guido, un uomo italiano di origine ebraica, che dovrà fare i conti con le leggi razziali che colpiranno lui e tutta la sua famiglia, compreso l'amato figlio Giosuè, che riuscirà a vivere come un gioco proprio grazie alla fantasia del padre.

Gli altri film che andranno in onda questa sera saranno il film musicale "The Greatest Showman" su Rai Due, il film d'azione "Nikita" su Rete Quattro e il film d'animazione "Le 5 leggende" su Italia Uno.

Tra i programmi di stasera 2 gennaio 2021 segnaliamo il game show condotto da Carlo Conti "Affari tuoi – Viva gli sposi!" su Rai Uno e il documentario "Fuori era primavera – Viaggio nell'Italia del lockdown", che racconta come il nostro Paese ha vissuto la pandemia nella sua fase più critica.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:35: Affari Tuoi – Viva gli sposi! (Game show)

Affari Tuoi – Viva gli sposi! (Game show) 22:45: Fellini degli spiriti (Documentario)

Fellini degli spiriti (Documentario) 00:30: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:05: Sottovoce (Rubrica)

Rai Due

21:05: The Greatest Showman (Film musicale)

The Greatest Showman (Film musicale) 22:55: N.C.S.I. – "Vivere di regole" (Serie tv)

N.C.S.I. – "Vivere di regole" (Serie tv) 23:40: Tg2 Dossier (Programma di approfondimento)

Tg2 Dossier (Programma di approfondimento) 00:25: Tg2 Storie – I racconti della settimana (Programma di approfondimento)

Rai Tre

21:45: Fuori era primavera – Viaggio nell'Italia del lockdown (Documentario)

Fuori era primavera – Viaggio nell'Italia del lockdown (Documentario) 23:25: Tg3 Regione (Programma di informazione)

Tg3 Regione (Programma di informazione) 23:30: Tg3 Mondo (Programma di informazione)

Tg3 Mondo (Programma di informazione) 23:55: Tg3 Agenda del Mondo (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:22: Nikita (Film d'azione)

Nikita (Film d'azione) 23:50: Sotto falso nome (Film drammatico)

Sotto falso nome (Film drammatico) 02:12: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 02:30: Io Tv Special – Tanto per ballare 1983 (Rubrica)

Canale 5

21:21: La vita è bella (Film drammatico)

La vita è bella (Film drammatico) 23:49: Speciale Tg5 (Programma di informazione)

Speciale Tg5 (Programma di informazione) 00:47: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:22: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:20: Le 5 leggende (Film d'animazione)

Le 5 leggende (Film d'animazione) 23:20: The Blues Brothers – I fratelli Blues (Film commedia)

The Blues Brothers – I fratelli Blues (Film commedia) 01:45: I Griffin – "Sulle tracce del passato" (Sitcom animata)

I Griffin – "Sulle tracce del passato" (Sitcom animata) 02:10: Studio aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:00: Willie Wonka e la Fabbrica di Cioccolato (Film commedia)

Willie Wonka e la Fabbrica di Cioccolato (Film commedia) 22:45: Code M – La spada di D'Artagnan (Film fantastico)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Wonder (Film drammatico)

23:10: Ayla – La figlia senza nome (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Un passo dal cielo – "Io ti salverò" (Serie tv)

23:25: La sposa di neve (Film commedia)

Rai Storia

21:10: Festa di Laurea (Film drammatico)

22:45: La regina di Casetta (Documentario)

La5

21:10: Seguendo una stella (Film sentimentale)



22:55: Alla ricerca della stella del Natale (Film fantasy)

La7

21:15: Sand War (Documentario)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Body of Proof – "Punto d'origine" (Serie tv)

22:20: Body of Proof – "Un'altra possibilità" (Serie tv)

TV8

21:30: Snowcoming (Film sentimentale)

23:15: Lo spirito del Natale (Film commedia)

Real Time

20:20: Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto (Docureality)

23:50: Vite al limite – Jeanine (Docureality)

Cielo

21:15: Lolita – 1997 (Film drammatico)

23:45: Orge di lusso (Film erotico)

Nove

21:25: Andreotti – Diario privato (Programma di inchiesta)

23:30: Il 13° guerriero (Film d'azione)

Paramount

21:10: Una teenager alla Casa Bianca (Film commedia)

23:00: Cool Dog – Rin Tin Tin a New York (Film commedia)

Iris

20:59: Killing Jar – Situazione Critica (Film d'azione)



23:07: Red Rock West (Film drammatico)

Dmax

21:25: Cose di questo mondo (Documentario)

23:15: Cose di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: La storia proibita (Documentario)

23:15: Le ultime giraffe (Documentario)

Top Crime

21:10: Poirot – "Poirot e la strage degli innocenti" (Film giallo)

23:05: Chicago P.D. – "Un testimone chiave" (Serie tv)