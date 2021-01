Tra i film di stasera domenica 3 gennaio c'è "Chiara Lubich – L'amore vince tutto" su Rai Uno. In occasione del centenario della sua nascita, Cristiana Capotondi la porta sullo schermo, con la regia di Giacomo Campiotti.

La donna, maestra elementare durante la seconda guerra mondiale, fu fondatrice del Movimento dei Focolari e si fece promotrice di un ideale d'uguaglianza, cercando di abbattere le distanze tra i diversi credi.

Gli altri film che andranno in onda questa sera sono il film d'animazione "Peter Rabbit" su Rai Due, la commedia romantica "Love Actually" su Rete Quattro, la commedia divertente "Un Natale al Sud" su Canale 5 e il film fantastico "Guardiani della galassia" su Italia Uno.

Tra i programmi di stasera 3 gennaio 2021 segnaliamo il programma d'approfondimento "Ricomincio da Raitre" su Rai Tre.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Chiara Lubich – L'amore vince tutto (Film biografico)

Chiara Lubich – L'amore vince tutto (Film biografico) 23:35: Alighieri Durante detto Dante (Documentario)

Alighieri Durante detto Dante (Documentario) o1:00: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:29: Che tempo fa (Programma di informazione)

Rai Due

21:00: Peter Rabbit (Film d'animazione)

Peter Rabbit (Film d'animazione) 22:40: La domenica sportiva (Programma sportivo)

La domenica sportiva (Programma sportivo) 00:30: L'altra DS (Programma sportivo)

L'altra DS (Programma sportivo) 01:00: Protestantesimo (Documentario)

Rai Tre

21:20: Ricomincio da Raitre (Programma d'approfondimento)

Ricomincio da Raitre (Programma d'approfondimento) 00:00: TG Regione (Programma di informazione)

TG Regione (Programma di informazione) 00:05 TG3 Mondo (Programma di informazione)

TG3 Mondo (Programma di informazione) 00:30: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: Love Actually (Film commedia)

Love Actually (Film commedia) 00:10: Ti va di ballare? (Film commedia)

Ti va di ballare? (Film commedia) 02:17: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

TG4 – Ultima ora (Programma di informazione) 02:39: Omaggio a Renato Rascel (Documentario)

Canale 5

21:20: Un Natale al sud (Film commedia)

Un Natale al sud (Film commedia) 23:18: La ricerca della felicità (Film drammatico)

La ricerca della felicità (Film drammatico) 01:38: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 02:12: Meteo.it (Programma di informazione)

Italia Uno

21:20: Guardiani della galassia (Film fantastico)

Guardiani della galassia (Film fantastico) 23:50: Pressing Serie A (Programma sportivo)

Pressing Serie A (Programma sportivo) 02:00: I Griffin – "Oggi spopolo, domani chissà" (Serie animata)

I Griffin – "Oggi spopolo, domani chissà" (Serie animata) 02:28: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Un'impresa da Dio (Film commedia)

Un'impresa da Dio (Film commedia) 22:55: John Wick 3 (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Le mie due mogli (Film commedia)



22:50: Marito in prova (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Le Scarpe Magiche di Natale (Film commedia)

23:00: L'Arte della pasticceria viennese (Documentario)

Rai Storia

21:10: The social network (Film drammatico)

00:05: Il giorno e la storia (Documentario)

La5

21:10: Una mamma per amica: di nuovo insieme (Serie Tv)

23:00: Aiuto! Arrivano gli ospiti (Reality)

La7

20:35: TUT – Il destino di un faraone (Documentario)

01:35: Tg La7 Notte (Programma d'informazione)



La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: I delitti del BarLume – "Hasta pronto Viviani" (Serie tv)



23:30: Will Hunting – Genio ribelle (Film commedia)

Real Time

20:20: 90 giorni per innamorarsi: e poi (Docureality)

23:05:90 giorni per innamorarsi: e poi (Docureality)

Cielo

21:15: The Absent One – Battuta di caccia (Film d'azione)

23:15: Love You! (Film commedia)

Nove

21:25: Matrimonio a 4 mani (Film commedia)

23:30: Il 13° guerriero (Film d'azione)

Paramount

21:15: La dura verità (Film commedia)

23:00: Shooter (Film d'azione)

Iris

21:00: Il dottor Zivago (Film drammatico)

00:51: Un corpo da reato (Film commedia)

Dmax

21:25: I signori della neve (Docureality)

22:20: Nudi e crudi XL – In Africa (Docureality)

Focus

21:15: Cose di questo mondo (Documentario)

22:15: Cose di questo mondo (Documentario)

Top Crime

21:10: Il ritorno di Colombo (Film giallo)

22:49: Poirot e la strage degli innocenti (Film giallo)