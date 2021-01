Tra i film di stasera martedì 5 gennaio 2021 c'è "La La Land" su Rai Tre. Il famoso musical diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone ha conquistato il pubblico e ricevuto numerosi premi.

Al centro della vicenda c'è la storia di Sebastian, pianista jazz, e Mia Dolan, aspirante attrice, trasferitisi a Los Angeles in cerca di fortuna.

Gli altri film che andranno in onda questa sera saranno la divertente commedia "La befana vien di notte" su Rai Uno, il film d'animazione "Hotel Transylvania 3" su Rai Due, il famoso film con Alberto Sordi "Il marchese del grillo" su Rete Quattro e il film thriller "Now you see me" su Italia Uno.

Tra i programmi di stasera 5 gennaio 2021 segnaliamo il documentario presentato da Cesare Bocci "Viaggio nella grande bellezza" su Canale 5.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:20: La befana vien di notte (Film commedia)

La befana vien di notte (Film commedia) 23:15: Concerto dell'Epifania (Programma musicale)

Concerto dell'Epifania (Programma musicale) 00:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 00:45: Che tempo fa (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (Film animato)

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (Film animato) 23:00: Mary e il fiore della strega (Film animato)

Mary e il fiore della strega (Film animato) 00:40: Sorgente di vita (Rubrica)

Sorgente di vita (Rubrica) 01:10: Ghost Academy (Film commedia)

Rai Tre

21:20: La la land (Musical)

La la land (Musical) 23:30: Blob (Rubrica)

Blob (Rubrica) 00:00: TG3 Linea Notte (Programma di informazione)

TG3 Linea Notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Il marchese del grillo (Film commedia)

Il marchese del grillo (Film commedia) 00:09: Tre (Film commedia)

Tre (Film commedia) 02:05: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

TG4 – Ultima ora (Programma di informazione) 02:27: Dedicato a una stella (Film drammatico)

Canale 5

21:20: Viaggio nella grande bellezza (Documentario)



Viaggio nella grande bellezza (Documentario) 00:00: Tg5 (Programma di informazione)

Tg5 (Programma di informazione) 00:35: Striscia la notizia (Programma di intrattenimento)

Striscia la notizia (Programma di intrattenimento) 01:01: Squadra antimafia (Serie tv)

Italia Uno

21:20: Now You See Me (Film thriller)

Now You See Me (Film thriller) 23:30: The prestige (Film thriller)

The prestige (Film thriller) 02:00: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione) 02:11: Sport Mediaset – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: L'ultimo samurai (Film d'azione)

L'ultimo samurai (Film d'azione) 23:45: Cops (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Smetto quando voglio: masterclass (Film commedia)



23:00: La parrucchiera (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Fabrizio De André. Principe Libero (Film biografico)

23:35: Coco Chanel (Film biografico)

Rai Storia

21:10: Storie della tv (Documentario)

23:00: Italiani (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:06: Grande Fratello Vip (Reality Show)

La7

21:15: Non siamo angeli (Film commedia)

23:15: Giorni di tuono (Film commedia)

La7d

21:12: The Kennedy's (Serie tv)

22:54: The Kennedy's (Serie tv)

TV8

21:30: Gli stivali di Babbo Natale (Film commedia)



23:00: Natale a Holly Lane (Film commedia)

Real Time

21:20: Primo appuntamento (Docureality)

23:35: Dr Pimple Popper (Docureality)

Cielo

21:20: Le mie grosse grasse vacanze greche (Film commedia)

23:00: L'ultimo amore di Casanova (Film commedia)

Nove

21:38: Ben Hur (Film western)

23:57: Noah (Film d'avventura)

Paramount

21:10: Ella Enchanted (Film commedia)

22:55: Water Horse (Film fantastico)

Iris

21:14: Wyatt Earp (Film western)

23:59: Amare per sempre (Film commedia)

Dmax

21:20: Il boss del paranormal (Documentario)

23:15: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Predatori dei carpazi (Documentario)

23:55: Come si smonta e rimonta un boeing (Documentario)

Top Crime

21:10: Forever (Serie tv)

22:00: Forever (Serietv)