Da mercoledì 23 dicembre, in onda alle ore 21:20 su Canale5, la fiction Fratelli Caputo. La serie televisiva in quattro puntate sarà trasmessa dal 23 dicembre 2020 al 13 gennaio 2021 e narra il rapporto di amore e odio tra due fratellastri che si contendono il titolo di sindaco. Nel cast Nino Frassica e Cesare Bocci. La fiction è ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri. È prodotta da Ciao Ragazzi!, dunque da Claudia Mori, con il sostegno della Apulia FilmCommission. Quanto all'ambientazione, se nella trama si parla dell'immaginaria cittadina di Roccatella in Sicilia, le riprese in realtà sono state fatte in numerose località pugliesi tra cui Nardò, Ostuni, Lecce, Brindisi, Santa Maria al Bagno e Santa Caterina.

Anticipazioni prima puntata del 23 dicembre

Nella prima puntata di Fratelli Caputo, in onda mercoledì 23 dicembre su Canale5, siamo a Roccatella. Nino Caputo, gestore di un'agenzia di saltimbanchi, sfida il fratellastro Alberto di cui ha una conoscenza pari a zero, per conquistare il titolo di sindaco del paese. Agata, la madre di Nino, ancora ferita per essere stata abbandonata dal marito tanti anni prima per una donna milanese, cerca di convincere il figlio a fare tutto il possibile per battere il fratellastro. Alberto, dopo avere appurato l'astio che aleggia nei suoi confronti, fa in modo che la sua famiglia lo raggiunga a Roccatella. Così, arrivano Patrizia, Barbara e Giacomino. Divideranno il casale con la famiglia di Nino Caputo, con l'aiutante Turi e la domestica Rosalia.

Il cast con Nino Frassica e Cesare Bocci

Nino Frassica interpreta Nino Caputo; Cesare Bocci interpreta Alberto Caputo; Sara D'Amario interpreta Patrizia Caputo; Aurora Quattrocchi interpreta Agata; Riccardo De Rinaldis interpreta Andrea; Giorgia Boni interpreta Barbara; Riccardo Antonaci interpreta Giacomo; Anna Teresa Rossini interpreta Franca, la madre di Alberto; Giancarlo Commare interpreta Simone; Francesco Guzzo interpreta Turi; Daniele Pilli interpreta l'assessore Cascone; Carmela Vincenti interpreta Rosalia; Andrea Vitalba interpreta Carmela; Mimmo Mancini interpreta il senatore Valenti; Rossana Ferrara interpreta Loredana Rizzo; Fabrizio Buonpastore interpreta Antonio Giuffrida e Red Canzian interpreta se stesso.

La trama di Fratelli Caputo

La serie Fratelli Caputo narra il rapporto tra due fratellastri, Nino e Alberto. I due si incontrano per la prima volta ormai cinquantenni. Sono figli di Calogero Caputo, sindaco di Roccatella, in Sicilia. Sposato con Agata aveva avuto il figlio Nino. Poi, per via del suo lavoro, si era visto costretto a partire per Milano. Durante il suo soggiorno aveva conosciuto Franca, era scoppiato l'amore e così era nato Alberto. Calogero, dopo che il secondogenito è venuto alla luce, ha abbandonato la famiglia che lo aspettava in Sicilia.

Dove vedere Fratelli Caputo in streaming

La serie Fratelli Caputo terrà compagnia agli spettatori il mercoledì sera per quattro settimane. Se non si ha la possibilità di seguire le vicende di Nino e Alberto in televisione, basterà collegarsi a MediasetPlay per vedere gli episodi in diretta streaming su pc e smartphone. La piattaforma potrebbe rendere disponibili gli episodi anche dopo la messa in onda.