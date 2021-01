La fiction Fratelli Caputo è arrivata al finale di stagione. Venerdì 8 gennaio, infatti, andrà in onda la quarta e ultima puntata della serie televisiva con Nino Frassica e Cesare Bocci. Il finale sarà ricco di capovolgimenti e porterà Alberto e Nino Caputo a schierarsi ancora una volta, l'uno contro l'altro. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Canale5.

Anticipazioni quarta e ultima puntata dell'8 gennaio

Alberto è sempre più preso dalle mille incombenze del suo ruolo di sindaco. Intanto, anche la vita privata gli riserva qualche sorpresa. Insieme alla moglie Patrizia, infatti, scopre il segreto che cela suo figlio Andrea. Il giovane sta studiando Economia, ma in realtà la strada che vorrebbe prendere è molto diversa. Appassionato di musica, vorrebbe diventare un cantautore. Se Alberto è reticente verso un'ipotesi che gli appare poco concreta e fantasiosa, lo zio Nino è pronto ad aiutarlo a partecipare a un talent show per farsi conoscere. Intanto, Patrizia e Agata sono ormai alleate e insieme hanno ideato una linea di borsette. Quando tutti i malumori sembrano essere ormai sedati, ecco che Nino capeggia una mozione di sfiducia contro Alberto. Nino sembra essere pronto a tutto per fare in modo che il fratellastro torni a Milano.

Il cast con Nino Frassica e Cesare Bocci

Nino Frassica interpreta Nino Caputo; Cesare Bocci interpreta Alberto Caputo; Sara D'Amario interpreta Patrizia Caputo; Aurora Quattrocchi interpreta Agata; Riccardo De Rinaldis interpreta Andrea; Giorgia Boni interpreta Barbara; Riccardo Antonaci interpreta Giacomo; Anna Teresa Rossini interpreta Franca, la madre di Alberto; Giancarlo Commare interpreta Simone; Francesco Guzzo interpreta Turi; Daniele Pilli interpreta l'assessore Cascone; Carmela Vincenti interpreta Rosalia; Andrea Vitalba interpreta Carmela; Mimmo Mancini interpreta il senatore Valenti; Rossana Ferrara interpreta Loredana Rizzo; Fabrizio Buonpastore interpreta Antonio Giuffrida e Red Canzian interpreta se stesso.