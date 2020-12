La seconda puntata di Fratelli Caputo andrà in onda mercoledì 30 dicembre. Venerdì 1 gennaio sarà Capodanno e dunque, la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci anticipa la programmazione di qualche giorno. L'appuntamento è alle ore 21:25 sempre su Canale5. Vediamo che cosa accadrà ai simpatici e litigiosi fratelli Caputo nella prossima puntata.

Anticipazioni seconda puntata del 30 dicembre

Le anticipazioni della seconda puntata di Fratelli Caputo, in onda mercoledì 30 dicembre. Crolla il soffitto di una scuola. Così, Patrizia ha un'ottima idea. Intende organizzare una serata di beneficenza per cercare di mettere insieme i fondi necessari per la ricostruzione. Nino non ci sta a essere messo da parte. Per questo finge di avere una conoscenza importante che potrebbe contribuire alla causa: Red Canzian. Non sa che l'artista e membro dei Pooh, attualmente si trova proprio nei pressi di Roccatella. Patrizia, allora, chiede a Nino di sfruttare quest'amicizia importante per convincerlo a partecipare alla serata di beneficenza. Ci penserà il piccolo Giacomo ad aiutare lo zio Nino a non fare una brutta figura.

Il cast con Nino Frassica e Cesare Bocci

Nino Frassica interpreta Nino Caputo; Cesare Bocci interpreta Alberto Caputo; Sara D'Amario interpreta Patrizia Caputo; Aurora Quattrocchi interpreta Agata; Riccardo De Rinaldis interpreta Andrea; Giorgia Boni interpreta Barbara; Riccardo Antonaci interpreta Giacomo; Anna Teresa Rossini interpreta Franca, la madre di Alberto; Giancarlo Commare interpreta Simone; Francesco Guzzo interpreta Turi; Daniele Pilli interpreta l'assessore Cascone; Carmela Vincenti interpreta Rosalia; Andrea Vitalba interpreta Carmela; Mimmo Mancini interpreta il senatore Valenti; Rossana Ferrara interpreta Loredana Rizzo; Fabrizio Buonpastore interpreta Antonio Giuffrida e Red Canzian interpreta se stesso.