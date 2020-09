Lunedì 21 settembre va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini comincia a entrare nel vivo. Tengono banco una serie di eventi, su tutti verrà messa in discussione la presenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip del cantante Fausto Leali. Dopo essere stato ripreso nel corso della seconda puntata per le sue frasi equivoche su Benito Mussolini e su Adolf Hitler, avallando in diretta nazionale la posizione di un fascismo che aveva anche fatto cose buone, il cantante ha chiamato Enock con l'appellativo di "ne*ro". A questo proposito, il televoto di stasera che vedeva in nomination Massimiliano Morra e proprio Fausto Leali, è stato annullato. Dopo qualche giorno di attesa il cast potrà finalmente dirsi al completo con l'arrivo di Paolo Brosio nella casa che è riuscito a risolvere in tempo i suoi problemi di salute. Non mancheranno riferimenti ad alcuni aneddoti emersi su Patrizia De Black e la sua presunta "non nobiltà".