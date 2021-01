Giovanni e Cinzia hanno accettato l'invito. Carlotta, una volta aperta la busta, prende la parola: "Ciao papà non ci vediamo da 9 anni, ora ho due figli Tommaso e Rebecca. Dopo 9 anni ho pensato fosse arrivato il momento di venirti a cercare visto che non lo hai fatto tu, per farti avere almeno un minimo di rapporto con i nipoti. A Cinzia vorrei chiedere perché non ha mai cercato di essermi amica o di avere un minimo di rapporto. Vorrei presentarvi anche mio marito Paolo, che spesso si chiede come sia mio padre".

Prima che i due possano replicare, Maria De Filippi fa un sunto della storia e racconta anche di un episodio in cui Cinzia avrebbe insultato Carlotta dicendole che parla sempre male del padre. Giovanni non ci sta: "Non è così, non ci nascondiamo dietro un dito. Carlotta a Modena eri fuori di testa, hai detto delle cose indicibili. Pensi che non sia stato doloroso anche per me?". Cinzia spiega:

"Una volta Carlotta mi ha detto: ‘Spostati perché tu non sei della mia famiglia, le foto le faccio solo con papà'. Poi mi ha insultato. Olmo, suo fratello (il ragazzo finito in riformatorio), l'ho preso come fosse un figlio perché la sua famiglia era completamente assente".

Giovanni ne approfitta per chiarire: "È stato Olmo a decidere di non venire con noi" e ha fatto sapere: "Credi che io non pensi ai tuoi figli? Credi io non abbia voglia di conoscerli e che Cinzia non abbia voglia? Io mi aspettavo di vederti davanti alla mia porta, mi informo sempre sui tuoi figli. Io ci penso tutti i giorni". Cinzia aggiunge che quando il suo compagno è stato male per dei seri problemi al cuore, nessuno dei figli si sarebbe fatto sentire: "Penso che Carlotta se ne sia un po' fregata. Se Giovanni sta meglio senza i figli? A lungo andare sì perché era troppo dolore". Cinzia poi dice di non avere quasi più rapporti nemmeno con il suo stesso figlio. Mentre Giovanni svela a Carlotta di avere sposato Cinzia: "Ci siamo sposati prima di entrare in sala operatoria perché non sapevo se tornavo su vivo. Chi c'era vicino a me? Cinzia". Poi, si accendono i toni e allora l'uomo sbotta: "Non c'è dialogo, è un punto morto". Maria De Filippi lo fa calmare e lui pone una condizione: "Se i nipoti vogliono conoscere i nonni, i nonni sono qua, siamo io e Cinzia". Sembrano entrambi, tuttavia, reticenti ad aprire la busta: "Ci serve tempo". La conduttrice non può fare a meno di rimarcare: "Faccio fatica a capire! Dici che ti manca tua figlia, hai gli occhi umidi e poi prendi tempo. Posso capire Cinzia che non è la madre di tua figlia, ma tu". Giovanni spiega che non se la sente di ricominciare "a tarallucci e vino".