"C'è posta per te 2021" parte col botto. La prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi, infatti sfonda la soglia dei sei milioni battendo il diretto concorrente "Affari tuoi" su Rai Uno. Conoscendo i numeri del programma negli anni scorsi era difficile pensare che la trasmissione non facesse grandi numeri e neanche la versione sposi dei pacchi ha aiutato ad arginare la corazzata De Filippi che per la prima puntata ha avuto come ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero. la trasmissione ha esordito meglio dell'anno precedente guardando la media degli spettatori, mentre è in leggero calo per quanto riguarda lo share.

La differenza tra C'è Posta per te e Affari Tuoi

La trasmissione di Canale 5 – in onda dalle 21.14 alle 0.39 – ha raccolto un totale di 6.271.000 di spettatori pari al 27.98% di share (lo scorso anno furono 5.930.000 di spettatori con il 30.2%, con ospiti lo stesso Argentero e Johnny Depp). Un risultato ottimo per la trasmissione che resta uno dei prodotti più forti della televisione italiana con le sue storie, la sua busta e ospiti di primo piano (che quest'anno saranno limitati dalla pandemia, ovviamente). "Affari Tuoi (Viva gli sposi)", condotto da Carlo Conti, ha conquistato 4.314.000 spettatori pari al 15.92% di share (andando in onda, però, dalle dalle 20.43 alle 22.42), perdendo quasi un milione di spettatori rispetto alla seconda puntata che aveva tenuto davanti allo schermo 5.159.000 di persone, per un totale di 18.2% di share.

Il resto della programmazione tv

Per quanto riguarda il resto della programmazione del sabato sera, su Rai2 la seconda stagione di FBI in prima visione ha raccolto 1.319.000 di spettatori e il 4.8% di share, con "Blue Bloods" che ha ottenuto 1.197.000 spettatori e il 4.44%. Su Italia1 il film "Kung Fu Panda" ha totalizzato 1.261.000 di spettatori con il 4.75% di share, su Rai3 "I Miserabili" ha tenuto davanti allo schermo 931.000 spettatori pari a uno share del 4.04%, su Rete4 "Renegade – Un osso troppo duro" ha raccolto 740.000 spettatori con il 2.84% di share, mentre su La7 "Eden – Un Pianeta da Salvare" che ha visto il ritorno di Licia Colò ha raccolto 682.000 spettatori con il 2.99%. Su Tv8 "Una Dolce Occasione" ha totalizzato 389.000 spettatori con l’1.47% di share, mentre sul Nove "Via Poma – Un Caso Irrisolto" ha totalizzato 322.000 spettatori (1.23%).