La terza storia dell'ultima puntata di C'è posta per te, in onda sabato 13 marzo, vede protagonista Elisabetta. La donna ha "tradito" più volte suo marito Enrico, che ha deciso di lasciarla. Dopo essere andata da una psicologa, Elisabetta ha capito di avere comportamenti infantili che l'hanno spinta a cercare attenzioni presso persone esterne: per questo motivo in due occasioni ha avviato relazioni, senza rapporti intimi, con altri uomini. Nel primo caso ha deciso di separarsi per poi cambiare idea subito dopo, nel secondo ha rischiato di finire nel mirino di un adescatore seriale. Benché abbia frequentato quest'ultimo solo in modo superficiale, Enrico ha deciso di lasciarla.

La rivelazione di Maria De Filippi

In lacrime, Elisabetta cerca di spiegare quanto nella vita di coppia le siano mancate alcune attenzioni da parte di Enrico, che lavora moltissimo, giorno e notte. Ora, però, è disperata e vuole tornare con lui. L'uomo ammette di provare ancora amore per lei, ma è molto deluso: "Penso che mi voglia bene ma non ha capito gli errori che ha fatto. Non ha capito come sto male io. Sono ancora innamorato di lei, ma mi manca la fiducia. Lei non è mai andata fino in fondo forse perché ci sono stati problemi con l'altro". A quel punto Maria De Filippi svela a tutti la motivazione dei comportamenti immaturi della donna, che la conduttrice arriva ad associare a disturbi come la ludopatia. Come ha chiarito con la sua psicologa, Elisabetta ha ricevuto un forte trauma da parte un parente "che si è comportato molto male con lei". Insomma, si lascia intendere in passato Elisabetta abbia vissuto un episodio di violenze o molestie. Per questo motivo, arriva a cercare sfogo in situazioni esterne, anziché parlare con suo marito.

Entrano il fratello e la cognata di Enrico

Maria De Filippi spinge Enrico a non farsi influenzare dal parere dei suoi famigliari: "Nessuno ti può venire a dire qual è la cosa giusta, magari per te la cosa giusta è un'altra. Se vuoi perdonarla, fregatene di quello che è giusto. fai quello che hai voglia di fare. Lavora un po' di meno, fai in modo che lei vada dalla psicologa. Aiutala a capire perché sbaglia. Che te ne frega di quello che dicono a casa gli altri. Gli altri fanno la loro vita com'è giusto come sia. La gente parla e dice quella che crede che sia la cosa giusta, ma magari non è giusta per te". La conduttrice vuole parlare direttamente con il fratello e la cognata di Enrico, che lo hanno accompagnato, tanto che decide di farli entrare in studio, a gran sorpresa. Con l'ingresso di Silvio e della moglie, Enrico appare però ancora più confuso e titubante. Ed è proprio Silvio a spingerlo a scegliere liberamente, assicurandogli che accetterà qualunque sua decisione, con una battuta che fa ridere lo studio: "I fratelli restano, le mogli si cambiano". Alla fine, Enrico si convince e apre la busta, perdonando e riabbracciando Elisabetta. Maria De Filippi spinge Silvio a non giudicarlo e a restare sempre vicino al fratello: "Assolutamente sì", promette l'uomo.