È giunta al gran finale la ventiquattresima edizione di C'è posta per te. Maria De Filippi saluterà il pubblico del people show nell'ultima puntata in onda sabato 13 marzo. Si chiuderà, così, questo fortunato ciclo di puntate che ha registrato ascolti decisamente alti. La conduttrice, poi, tornerà al timone del serale di Amici. Vediamo, intanto, quali ospiti caratterizzeranno la puntata finale.

Ospiti Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso

In queste ore, sono stati svelati gli ospiti dell'ultima puntata di C'è posta per te 2021. Si tratta di due donne già note agli spettatori del programma condotto da Maria De Filippi. Nelle passate edizioni, infatti, sono state entrambe protagoniste di altre storie. A impreziosire l'ultima puntata di C'è posta per te, sarà l'umorismo di Luciana Littizzetto e la sensibilità della cantante Alessandra Amoroso. In genere, la presenza di Luciana Littizzetto ha sempre comportato lo scherzo a un altro personaggio noto. Occorrerà attendere la messa in onda della puntata di sabato 13 marzo per scoprire se in questo caso si tratterà di una sorpresa vera e propria e se Alessandra Amoroso interpreterà uno dei suoi brani.

Le storie di C'è posta per te 2021

Oltre ai blocchi di cui saranno protagoniste Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso, non mancheranno le storie che da sempre emozionano e talvolta strappano un sorriso agli spettatori di C'è posta per te. Assisteremo, dunque, al racconto di amori interrotti, di tradimenti che generano sofferenza e lasciano sbiadire i sentimenti, ai tentativi di genitori di riallacciare un rapporto con i figli e di chi prova a dare una seconda chance a un amore vissuto in gioventù, ricercandolo a tarda età. L'appuntamento con il programma condotto da Maria De Filippi è sabato 13 marzo alle ore 21:20 come sempre su Canale5.