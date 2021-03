Alessandra Amoroso è intervenuta a C'è posta per te nella puntata in onda sabato 13 marzo 2021. La cantante, lanciata proprio da Maria De Filippi ad Amici, è una presenza costante dei suoi programmi tv. È stata ospite ancora una volta nel people show di Canale 5 come protagonista di una toccante sorpresa, quella di Ilaria alle sorelle Stefania e Valentina. Le ragazze, molto unite, hanno perso sia la mamma che il papà: "Voglio chiedere scusa a Valentina, la più piccola, perché non le sono stata abbastanza vicina durante la malattia di mamma, ma sono orgogliosa di lei. Voglio dire a Stefania che per me lei è un punto di riferimento".

Alessandra Amoroso si commuove, i regali alle sorelle

La storia delle ragazze e l'incontro con Valentina e Stefania emoziona enormemente Alessandra Amoroso, che non trattiene le lacrime e decide di regalare loro dei braccialetti e una serie di attrezzi da giardino (dal momento che in famiglia è soprattutto Ilaria a occuparsi di lavori manuali). Molto commossa, promette che sarà sicuramente disponibile per un pranzo fuori con le tre sorelle e Maria De Filippi (in basso i video).

Grazie per avermi reso partecipe della vostra vita e della vostra storia. Anche io sono la mezzana di tre sorelle, siete un grande esempio di forza, sorellanza, unione tra donne e non è scontato. Esempio di come l'amore può andare oltre ogni limite, quindi grazie di vero cuore. La vita ci porta ad affrontare situazioni complicate. Spero di rendervi la vita un po' più semplice.

La carriera di Alessandra Amoroso

La cantante pugliese ha conosciuto il successo con l'ottava edizione di Amici, di cui è stata la vincitrice. Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids' Choice Awards. Nel 2018 è stata giurata ad Amici. Ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo 2021, con un duetto insieme a Emma Marrone e un momento emozionante con Matilde Gioli per ricordare i lavoratori dello spettacolo messi in crisi dalla pandemia di Covid.

L'ultima puntata di C'è posta per te 2021

Quella di sabato 13 marzo è l'ultima puntata stagionale di C'è posta per te. Maria De Filippi non lascia la prima serata di Canale 5, dal momento che dal 20 marzo parte il serale di Amici 20. Quanto a C'è posta, visti gli ascolti straordinari certamente tornerà anche nel 2022: quella dell'anno prossimo toccherà un traguardo importante, dal momento che sarà la 25esima edizione del programma.