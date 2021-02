Danilo contatta la redazione di C’è posta per te per riappacificarsi con la figlia Martina. Non si vedono da un anno perché il padre non ha accettato la relazione della figlia con Francesco che non ha un lavoro stabile e viene da una famiglia con qualche difficoltà economica. Dopo una prima frattura, c’era stata una riappacificazione ma quando Martina resta incinta i rapporti si incrinano di nuovo. L’uomo è preoccupato per sua figlia, teme che lei e il suo compagno avranno problemi a occuparsi economicamente del bambino che aspettano. Soprattutto, chiede di avere un ruolo nella vita di sua figlia e di sua nipote. Danilo chiede di mandare la posta a Martina, Francesco e alla madre di lui, Katia.

Danilo alza la voce contro Katia, madre di Francesco

Quando la busta si apre, Francesco alza i pugni verso il cielo dicendo “Ho vinto”, segno che si aspettava che fosse stato proprio l’uomo a mandargli la posta. “Eravamo una famiglia felice”, dice Danilo cercando di riconquistare l’affetto della figlia. I tre chiedono di sapere che cosa ha raccontato Danilo e Maria De Filippi prosegue con il consueto riassunto. Dopo il racconto, Katia, mamma di Francesco, si oppone: “Danilo non avrebbe dovuto giudicare mio figlio. Io non mi sono mai permessa di giudicare la sua”. Nemmeno Martina è convinta: “Non so che cosa provo per mio padre oggi. Mi aspettavo accettasse Francesco come un figlio. Sono ancora ferita. Provo rabbia perché mio padre non è una persona che giudica così”. Danilo prova a giustificarsi ma quando Francesco lo interrompe perde la pazienza: “Stai parlando con uno che ha 54 anni e sei pregato di ascoltare”. Interviene Katia, mamma di Francesco: “Quando ho saputo della gravidanza ho detto loro che gli sarei stata accanto qualsiasi decisione avessero preso. Il padre di Martina continua a recriminare quando dovrebbe mettere da parte tutto e cercare di far pace con sua figlia”. Danilo perde la pazienza e alza la voce contro Katia: “Lei non sta facendo niente per aiutarmi a far pace con mia figlia, sta buttando benzina e basta. Mi state negando di diventare nonno”.

Maria De Filippi perde la pazienza, a Martina: “Non c’è niente da ridere”

Maria De Filippi prova a spiegare a Martina le preoccupazioni di suo padre in merito al loro futuro: “Quando nascerà il vostro bambino poi ci sarà il problema di farlo mangiare, di mandarlo dal medico, dargli un’istruzione, magari un corso di ballo”. Ma la risposta della ragazza è spiazzante: “Sono pensieri che non abbiamo proprio”. Di fronte ai rifiuti di Martina, che oppone un muro al padre, Maria perde la pazienza: “C’è un momento in cui tua figlia dovrebbe avere un sentimento nei tuoi confronti anche adesso sembra non avere. Katia non c’entra niente”. Martina ride e lei sbotta: “Non ci vedo proprio un cavolo da ridere”.

Martina chiude la busta al padre

Martina intende chiudere la busta e la De Filippi si rivolge direttamente a Francesco: “Sai cosa mi piacerebbe? Che Martina uscisse, perché non è pronta a rivedere il padre, e che tu lo incontrassi. Diamo una lezione a lui, a lei e al pubblico a casa. Fai l’uomo, Francesco”. Ma il ragazzo si rifiuta e la conduttrice chiude la busta.