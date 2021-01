Lo studio di C’è posta per te esplode in un fragoroso applauso per Maria Lamanna, che riconosce l’ex fidanzato Luigi che non vedeva da 50 anni. Va in onda la puntata di sabato 9 gennaio. È Luigi a chiedere il supporto del popolare e amatissimo people show condotto da Maria De Filippi. Spera di poter ritrovare Maria Lamanna, fidanzata che aveva lasciato anni prima. Era il 1964 e Luigi e Maria si conoscono e si innamorano. Lui parte per andare a fare il militare e la madre gli telefona per dirgli che Maria, mentre lui non c’è, è uscita da sola per andare a ballare ed è stata vista in compagnia di altri uomini. Lui torna e, dopo una accesa discussione, i due si lasciano. Sono trascorsi 5 anni.

Sei Maria Lamanna per Luigi

C’è posta per te si attiva e sono cinque le “Maria Lamanna” trovate in Puglia. Le prime cinque donne non sono la donna che cerca Luigi. Il pubblico, e gli spettatori sui social, restano conquistati soprattutto dalla prima Maria che, nel tentativo di vedere meglio Luigi, prova perfino ad aggirare la busta per passare dall’altra parte dello studio. È la sesta Maria quella giusta, la fidanzata che Luigi stava cercando.

Maria riconosce Luigi ma è già sposata

La sesta Maria riconosce Luigi dopo solo qualche minuto. A lui basta dire che ama le canzoni di Gianni Morandi. “Posso dire un nome? È Luigi?”, chiede la donna e lo studio esplode in un applauso. Ma la gioia dell’uomo dura solo qualche istante, finché Maria, scuotendo la testa, spiega: “Sono sposata. Ho tre figli e otto nipoti”. Luigi non ha pretese, vorrebbe solo provare a ricucire il rapporto con la ex fidanzata e chiederle come sta. Maria accetta di incontrarlo e, mentre le altre donne lasciano lo studio, i due si ritrovano e Luigi può finalmente consegnare alla ex fidanzata i fiori che le aveva portato.