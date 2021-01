Maria Lucia e il compagno Piero chiedono il supporto di C’è posta per te. È la donna a rivolgersi alla redazione del people show di Maria De Filippi per ritrovare i figli che da anni hanno smesso di parlarle. Francesco e Federica hanno deciso di interrompere il rapporto con la madre dopo che lei aveva deciso di andare via di casa e lasciare il loro padre. Piero è lo zio di Luca, il fidanzato di Federica. I due si sono conosciuti e hanno cominciato a scriversi su Facebook, fino a quando il marito di Maria Lucia, fingendo di essere la moglie, si è introdotto nel suo account Facebook e ha chattato con Piero, scoprendo l’intimità instauratasi tra loro. Maria Lucia e Piero smettono quindi di sentirsi.

Maria Lucia lascia il marito e i figli smettono di parlarle

Dopo qualche tempo, Maria Lucia e il marito ritrovano Piero in un’occasione di un incontro in famiglia e i due uomini si stringono la mano. Quindi la donna e Piero ricominciano a sentirsi finché la donna decide di lasciare il marito e trasferirsi a casa del fratello. Da quel momento, i suoi figli smettono di parlarle. C’è posta per te consegna l’invito a Francesco e Federica e ai rispettivi compagni, Francesca e Luca. Quest’ultimo e Federica, però, decidono di non presentarsi in trasmissione.

Francesco apre la busta, occhi puntati sulla fidanzata Francesca

L’attenzione del pubblico in studio e di quello a casa si concentra immediatamente su Francesca, fidanzata di Francesco. Oltre a essere bellissima, la giovane colpisce gli spettatori per la sua maturità. “È un onore conoscerla”, dice alla madre del fidanzato benché lui rifiuti ancora di perdonarla. Spronato da Maria De Filippi e dalla sua compagna, Francesco decide di aprire la busta e di riabbracciare la madre ma rifiuta di conoscere Piero. “Non ho nulla contro Piero, ma non doveva venire qui con lui. Se devo sedermi a tavola e c'è anche lui, non ci riesco”, premette lui e l’uomo abbandona lo studio. Madre e figlio si riabbracciano.