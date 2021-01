Sabato 9 gennaio, al via su Canale5 C'è posta per te. L'amatissima trasmissione condotta da Maria De Filippi torna con il suo carico di storie commoventi e che a volte strappano un sorriso. Tra ricongiungimenti familiari, sorprese emozionanti e amori mai dimenticati, daranno il via alle danze tre ospiti di eccezione. Interverranno nella prima puntata Sabrina Ferilli e la madre Ida e l'attore Luca Argentero, reduce dal successo di Doc – Nelle tue mani.

Maria De Filippi e il giallo del salame scomparso

Sabrina Ferilli e la madre Ida saranno ospiti della prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te. In realtà, la notizia che sarebbero state protagoniste di una emozionante sorpresa, era già trapelata. A rivelarla erano state Sabrina Ferilli e Maria De Filippi nel corso di una puntata di Che tempo che fa. La conduttrice svelò che la madre dell'attrice, arrivata in studio, le aveva regalato una busta piena di generi alimentari a cui Sabrina avrebbe però sottratto un salame. Ferilli si giustificò: "Era un salametto di fegato che magari neanche le sarebbe piaciuto. Papà lo aveva dato a me. L'ho sfilato dalla busta che mamma aveva dato a lei e me lo sono ripreso".

Non solo Sabrina Ferilli, ospite Luca Argentero

La prima puntata di C'è posta per te 2021 sarà impreziosita anche dalla presenza di Luca Argentero. L'attore è reduce dallo straordinario successo della fiction Doc – Nelle tue mani, dove interpretava Andrea Fanti. Inoltre, presto sarà protagonista di un nuovo progetto, una fiction sulla storia di Sandokan. Luca Argentero reciterà con Can Yaman. Nel corso della prima puntata di C'è posta per te, invece, dovrebbe essere la sorpresa per qualcuno che ha chiesto di stupire un parente o amico facendogli conoscere l'attore. Non resta che attendere il 9 gennaio per apprendere tutti i dettagli.