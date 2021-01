Lunedì 25 gennaio inizia su Rai1 la serie televisiva Il Commissario Ricciardi tratta dai libri di Maurizio De Giovanni. È uno dei prodotti più attesi della stagione di Rai Fiction. Il volto del commissario Ricciardi è quello di Lino Guanciale, che sembra incarnare pienamente il fascino e il mistero che ruota intorno a una figura così complessa e ricca di significato. La serie tv si compone di sei episodi, ognuno tratto da uno dei romanzi di Maurizio De Giovanni: "Il senso del dolore", "La condanna del sangue", "Il posto di ognuno", "Il giorno dei morti", "Vipera", "In fondo al tuo cuore". La regia è di Alessandro D'Alatri.

Anticipazioni prima puntata del 25 gennaio

Siamo a Napoli, nel marzo 1931. Fuori c'è un inverno rigido che tiene la città stretta in una morsa di gelo. Intanto, il brutale assassinio del grande tenore Arnaldo Vezzi scuote l’opinione pubblica. Artista di fama mondiale, grande amico del Duce, il tenore viene trovato morto nel suo camerino al Teatro san Carlo, poco prima della rappresentazione del suo I Pagliacci. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi è chiamato a risolvere il caso, particolarmente difficile per quello che è scatenato in città, data la ferocia con cui è stato perpetrato l'omicidio.

Il cast de Il Commissario Ricciardi: attori e personaggi

Lino Guanciale è il commissario Ricciardi; Antonio Milo è il brigadiere Raffaele Maione, Enrico Ianniello è il dottor Bruno Modo; Serena Iansiti è Livia; Maria Vera Ratti è Enrica; Mario Pirrello è Garzo; Fabrizia Sacchi è Lucia Maione; Nunzia Schiano è Rosa; Adriano Falivene è Bambinella; Marco Palvetti è l'agente Falco; Peppe Servillo è Don Pierino.

Chi è il commissario Ricciardi

Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi è un uomo dalla capacità investigativa fuori dal comune. Commissario di polizia in una Napoli degli anni '30, cilentano di nascita, è in grado di vedere l'ultimo istante delle vittime di morte violenta e ascoltare il loro ultimo pensiero. Un segreto che custodisce dentro di sé come una maledizione. Questo lo ha reso taciturno, chiuso, soprattutto a ogni possibile amore. Per questo vive da solo, accudito dalla sua vecchia tata, la signora Rosa, che lo ama come se fosse suo figlio. Il personaggio del commissario Riccardi è stato protagonista anche di una serie a fumetti pubblicati dalla Sergio Bonelli Editore.

Dove vedere il Commissario Ricciardi in replica e in streaming

La serie tv Il commissario Ricciardi sarà possibile seguirla ogni lunedì, a partire dal 25 gennaio 2021. Per chi non potesse seguire in diretta le puntate, può collegarsi al sito Raiplay.it. Sulla piattaforma di contenuti on demand sarà infatti possibile rivedere seguire gli episodi sia in streaming e rivederli in replica.