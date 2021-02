È prevista per lunedì 15 febbraio 2021 la messa in onda della quarta puntata de Il commissario Ricciardi. Ecco tutte le anticipazioni della serie tv con Lino Guanciale, Antonio Milo, Maria Vera Ratti, Enrico Ianniello e Serena Iansiti. La quarta puntata è prevista per le 21.25 su Rai1. Il nome della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi è Il giorno dei morti ed è tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni, Il giorno dei morti: l'autunno del commissario Ricciardi.

Anticipazioni della quarta puntata del 15 febbraio

Ecco cosa vedremo nel corso della quarta puntata de Il Commissario Ricciardi. È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto.

Lino Guanciale è Luigi Alfredo Ricciardi nella serie tv Rai

Lino Guanciale a Fanpage.it ha raccontato sue impressioni sul commissario Ricciardi: “Siamo partiti dal grande rispetto che abbiamo per il testo” dice Guanciale “conoscendo i libri, ho potuto lavorare sulla prima fascinazione che ho avuto da lettore ed è stata una grande fortuna”. Il suo personaggio si muove in una Napoli noir, quella in piena epoca fascista, è incoroporeo quasi come i fantasmi che è in grado di vedere, solo quelli vittima di morte violenta.

Antonio Milo è il Brigadiere Maione nella serie tv Rai

Antonio Milo è l'attore che interpreta il personaggio del Brigadiere Maione nella serie tv Rai. L'attore ha raccontato a Fanpage.it le sue impressioni sul personaggio da lui interpretato: "Avevo già letto tutti i romanzi. Quando ho saputo di dover interpretare Maione, sono rimasto di sasso". Ha lasciato spiragli per la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi: "Ci sono ancora sei romanzi, si può lavorare".