È prevista per lunedì 22 febbraio 2021 la messa in onda della quinta puntata de Il commissario Ricciardi. Ecco tutte le anticipazioni della serie tv con Lino Guanciale, Antonio Milo, Maria Vera Ratti, Enrico Ianniello e Serena Iansiti. La quinta puntata è prevista per le 21.25 su Rai1. Il nome della quinta puntata de Il Commissario Ricciardi è Vipera ed è tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni, Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi.

Anticipazioni della quinta puntata del 22 febbraio

Ecco cosa vedremo nel corso della quinta puntata de Il Commissario Ricciardi. Una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città.

Maria Vera Ratti è Enrica Colombo ne Il commissario Ricciardi

La quarta puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda il 15 febbraio, ha visto il protagonista interpretato da Lino Guanciale al centro di una contesa d'amore. Maria Vera Ratti è l'attrice che interpreta il personaggio di Enrica Colombo, la timida ragazza della finestra di fronte che corrisponde con il commissario un amore sincero e platonico, che inizia piano piano a concretizzarsi. L'attrice si è raccontata a Fanpage.it: "Finalmente Enrica comincia a sentire di essere ricambiata dal commissario". Fino al colpo di scena finale: "Si allontanano nuovamente, lei prende una decisione un po' folle".