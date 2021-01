Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata de Il commissario Ricciardi. La serie tv con Lino Guanciale, Antonio Milo, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti ed Enrico Ianniello, andrà in onda con la prossima puntata lunedì 1 febbraio. L'appuntamento è, come sempre, per le ore 21.25 su Rai1 quando andrà in onda La condanna del sangue, titolo del secondo episodio tratto dal romanzo di Maurizio de Giovanni La condanna del sangue – La primavera del commissario Ricciardi.

Anticipazioni della seconda puntata del 1 febbraio

Ecco che cosa vedremo nella seconda puntata de Il commissario Ricciardi dal titolo La condanna del sangue: Carmela Calise, una cartomante e usuraia, inventa il futuro degli altri e al tempo stesso lo sbriciola tra le dita. Mentre la città si apre alla primavera, tra profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un'antica passione. Ecco cosa succede a giocare con le illusioni, a cancellare i sogni. Proprio l'indagine della morte della cartomante porterà al primo incontro tra il tenebroso commissario Ricciardi e la timida Enrica. Il brigadiere Raffaele Maione si appresta a vivere la sua terza primavera senza il suo amato figlio Luca. Fu proprio il commissario a scovare i colpevoli della morte del figlio e a rivelargli che Luca lo amava tanto da dedicargli il suo ultimo pensiero. Maione non si è mai chiesto come facesse Ricciardi a saperlo. Ma gli ha sempre creduto.

Lino Guanciale è Luigi Alfredo Ricciardi nella nuova serie TV Rai

Lino Guanciale ha raccontato a Fanpage.it le sue impressioni sul commissario Ricciardi: “Siamo partiti dal grande rispetto che abbiamo per il testo” dice Guanciale “conoscendo i libri, ho potuto lavorare sulla prima fascinazione che ho avuto da lettore ed è stata una grande fortuna”. Il suo personaggio si muove in una Napoli noir, quella in piena epoca fascista, è incoroporeo quasi come i fantasmi che è in grado di vedere, solo quelli vittima di morte violenta.