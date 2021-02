Lunedì 8 febbraio 2021 andrà in onda la terza puntata de Il commissario Ricciardi: ecco tutte le anticipazioni. La serie tv in onda su Rai1 con Lino Guanciale, Antonio Milo, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti ed Enrico Ianniello, è prevista per le ore 21.25. La terza puntata si chiama Il posto di ognuno, tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni Il posto di ognuno. L'estate del commissario Ricciardi.

Anticipazioni della terza puntata dell'8 febbraio

Ecco che cosa vedremo nella terza puntata de Il commissario Ricciardi dal titolo Il posto di ognuno. Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Per le strade, nei vicoli, nelle stanze buie dei palazzi. Caldo. Da odiare chi si ama, perché osa guardare altrove, perché vuole libertà. Caldo. Da non mangiare, da non dormire. Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all’assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi.

Gli ascolti tv del Commissario Ricciardi

La prima puntata della prima stagione de Il Commissario Ricciardi, andata in onda il 25 gennaio 2021, è stata seguita da 5.951.000 spettatori netti per il 24.1% di share. Risultati incoraggianti come esordio per il titolo prodotto da Rai Fiction e da Clemart srl.

Lino Guanciale è Luigi Alfredo Ricciardi nella serie tv Rai

Lino Guanciale a Fanpage.it ha raccontato sue impressioni sul commissario Ricciardi: “Siamo partiti dal grande rispetto che abbiamo per il testo” dice Guanciale “conoscendo i libri, ho potuto lavorare sulla prima fascinazione che ho avuto da lettore ed è stata una grande fortuna”. Il suo personaggio si muove in una Napoli noir, quella in piena epoca fascista, è incoroporeo quasi come i fantasmi che è in grado di vedere, solo quelli vittima di morte violenta.